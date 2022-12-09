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Yolun ortasında donup kaldı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Videoları sosyal medyada paylaşıldı

09.12.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücüsüz taksiler birçok ülkede faaliyet göstermeye başladı. Ancak bir Twitter kullanıcısının paylaştığı videoları görenler ise gözlerine inanamadı. Videolar sosyal medyada çok dikkat çekti. Paylaşılan videolarda, tamamen otonom olduğu söylenen bir taksinin kavşakta adeta donduğu ve yolun ortasında kaldığı görüldü. Kullanıcı, trafik sıkışıklığına sebep olan olayla ilgili birçok şeyi sosyal medyadan anbean aktardı.

Yolun ortasında donup kaldı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Videoları sosyal medyada paylaşıldı

Sürücüsüz taksilerin gelecekte bir trende dönüşmesi bekleniyor. Ancak günümüzde de sürücüsüz taksilerin kullanıldığı yerler yok değil. Sürücüsüz taksiler kulağa her ne kadar mantıklı bir seçenek gibi geliyor olsa da sosyal medyada paylaşılan birkaç video, izleyenleri şaşkına çevirdi. ABD'de çekildiği tahmin edilen videolar bir Twitter kulllanıcısına ait.

SÜRÜCÜSÜZ TAKSİ YOLUN ORTASINDA DONUP KALDI!

@k_pendergrast isimli Twitter kullanıcısı tarafından 4 Aralık'ta yapılan paylaşımda tamamen otonom olduğu söylenen bir taksinin, yolun ortasında donup kaldığı görüldü. Yeşil ışık yandığı halde taksinin kafasının karıştığı için olduğu yerde kaldığı ve bunun da trafiğin sıkışmasına neden olduğu iddia edildi.

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SAĞINDAN SOLUNDAN GEÇTİLER!

Öte yandan, Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan videolarda araçların kornalar çalarak yolda kaldığı söylenen aracının sağından veya solundan geçtikleri görüldü.

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İLGİNÇ DETAY

Ayrıca, aynı kullanıcı tarafından paylaşılan başka bir videoda, olduğu yerde kalan aracın arkasına başka bir aracın yanaştığı fark edildi. Bu aracın ise ilginç bir şekilde başka bir şirkete ait yine otonom bir araç olduğu öne sürüldü.

13 dakika boyunca büyük bir caddede aracın trafiği engellediğini izlediğini söyleyen kullanıcı bir fotoğraf paylaşarak, bir teknisyenin geldiğini ve yolun ortasında kalan aracın uzaklaştığını bildirdi.

fotoğraf

Yaşanan olayın doğruluğu hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Fakat kullanıcının paylaşımları sosyal medyanın dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter taksi otonom araç

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