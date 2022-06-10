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  4. Yolun ortasında hareketli dakikalar! Üzerindekileri çıkarıp... Yaptıkları 'Pes' dedirtti

Yolun ortasında hareketli dakikalar! Üzerindekileri çıkarıp... Yaptıkları 'Pes' dedirtti

10.06.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’deki Borsa Kavşağı’nda hareketli dakikalar yaşandı. Yasaklı cinsi köpeğiyle yola çıkan bir şahıs, üzerindeki gömleği çıkarıp vatandaşlara hakaret etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, gözaltına alınmamak ve köpeğini vermemek için polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Ekiplerin havaya uyarı atışı yaptığı olayda şahıs, gözaltına alındı.

Dehşete düşüren görüntülere sahne olan olay, Nevşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Borsa Kavşağı’nda gerçekleşen olayda, tasmasından tuttuğu yasaklı cins köpek pitbull ile yola çıkan Mustafa Y., üzerindeki gömleği çıkartarak vatandaşlara hakaret etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, trafiği de aksatarak hem yürüyen ve hem de çevresindekilere hakaret eden şahsı durdurmak istedi.

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BIÇAKLA POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Şahıs, elindeki bıçak ile ekiplerin üzerine yürürken, polis ekipleri de şahsı durdurmak için havaya ateş açtı. Ekipler, şüpheli şahsı dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi.

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Nevşehir
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