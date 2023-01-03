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Yolun ortasında terör estirdiler! Yolcuların sakinleştiremediği minibüs şoförünü TIR sürücüsü öldürdü: Trafik savaş alanına döndü

03.01.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün trafikte büyük dehşet yaşandı. TIR sürücüsü ile minibüs sürücüsünün tartışması kanlı bitti. Birbirlerine hakaret ve tehdit savuran iki şoförün kavgası büyüdü. Minibüs Can Yüce'yi (24) yolcuları sakinleştirmeye çalışırken Yüce araçtan inip TIR'a doğru gitti. Bu sırada TIR şoförü A. T. (41) Yüce'yi silahla vurdu. Yüce "Ölüyorum ben" diye bağırarak başka bir minibüsü durdurdu. A. T. yolu kapatırken yolcular A. T.'ye yolu açması için yalvardı.

Adana'da TIR ve minibüs sürücülerinin yol verme kavgasının görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu. TIR şoförü tarafından vurulan minibüs şoförünün "Ölüyorum ben" diyerek bağırdığı anların yer aldığı görüntülerde TIR şoförünün yolu kapatıp geçişi engellemesi üzerine yolcuların yalvardığı anlar da görüldü. Olayın detayları şöyle...

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'YOL VERME' TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan yolunda yol verme meselesi nedeniyle 01 M 0712 plakalı minibüs şoförü Can Yüce (24) ile TIR sürücüsü A. T. (41) tartıştı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, A. T. tabancasıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Şüpheli ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER BUGÜN ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise yaşanan tartışmanın ve minibüs sürücüsünün vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde minibüs ve TIR sürücüsünün tartıştığı, birbirlerine hareket edip tehditler savurduğu, minibüs sürücüsünü yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

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"ÖLÜYORUM BEN" DİYE BAĞIRARAK BAŞKA MİNİBÜSÜ DURDURDU

Ayrıca görüntüde bir süre sonra Yüce’nin araçtan inip TIR'a gittiği, bu sırada A. T.’nin tabancayla ateş etmesi sonucu minibüsü sürücüsünün yaralanıp, “Ölüyorum ben” diye bağırıp başka bir minibüsü durdurup hastaneye götürmesini istediği görüldü.

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Bu sırada TIR sürücüsünün de yolu açmadığı bu nedenle minibüsün bir süre beklemek zorunda kaldığı, yolcuların TIR sürücüsüne yolu açması için yalvardığı anlar cep telefonuyla anbean görüntülendi.

(İHA)

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