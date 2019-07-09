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"Yolun Sonu" filminin galası Kars'ta yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

Yönetmen ve senarist Süleyman Karadağ: - "Kendim de Karslı olduğum için bu film için ilk mekan bakmaya geldiğimde 'Bu şehirde bu filmi çekmek lazım.' demiştim"

Süleyman Karadağ'ın yönettiği "Yolun Sonu" sinema filminin galası, çekimlerin büyük bölümünün yapıldığı Kars'ta düzenlendi.

Çekimlerine geçen yıl başlanan ve yaklaşık iki buçuk ayda tamamlanan filmin yönetmen ve senaristliğini Süleyman Karadağ yaptı.

Film çekimlerinde Aygır Gölü, Ani Örenyeri, Kars Kalesi, gibi turistlik yerler de kullanıldı.

Kars Şehir Sineması'nda yapılan galada, yönetmen Karadağ ve oyuncular davetlilerle filmi izledi.

Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karslı olduğunu ve Kars'ın turistlik yerlerini ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçladığını söyledi.

Karadağ, "Bir yıllık çalışmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Serhat şehir doğunun en uzak ama gönüllerin en yakın şehridir. Bir tarih bir kültür şehridir, sinema için çok önemli bir platodur. Kendim de Karslı olduğum için bu film için ilk mekan bakmaya geldiğimde 'Bu şehirde bu filmi çekmek lazım.' demiştim." diye konuştu.

Filmi izleyen davetlilerden Ömer Can Arı da filmin Kars'ın tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kars sinema yolu sonu

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