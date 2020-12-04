Yolun sonu: Google Play Müzik tamamen kapatıldı!

Google Play Müzik, Google'ın adından da anlaşılacağı üzere müzik hizmeti verdiği bir hizmetiydi. Fakat YouTube Music'in ortaya çıkışı, Google Play Müzik'in de sonunu getirdi. Google, birçok kullanıcısı bulunan hizmetini kapatacağını geçtiğimiz aylarda duyurdu. Hatta ekim ayında Google, Play Müzik'i kapatmaya başladı. Şimdi ise Google Play Müzik tüm kullanıcılar için 'öldü'.

GOOGLE PLAY MÜZİK YOLUN SONUNA GELDİ

Google, 9to5google'ın haberine göre ekim ayında başladığı kapatma sürecini tamamladı. Google Play Müzik internet sayfasına ulaşılmak istendiğinde 'Google Play Müzik artık kullanılmıyor' uyarısı ile karşılaşılıyor. Hizmet artık kullanılamasa da verilerin aktarılması için hala süre var.

GOOGLE MÜZİK HİZMETİ FARKLI YOLLAR SUNUYOR

İnternet sitesine bir 'Müziğinizi Yönetin' seçeneği ekleyen teknoloji devi, burada kullanıcılara 'Müzik kitaplığınızı indirin', 'Öneri geçmişinizi silin', 'Müzik kitaplığınızı silin' gibi üç farklı yol sunuyor. Google Play Müzik kullanıcıları bu yolları kullanarak istedikleri işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca verilerin YouTube Music'e aktarılması için bir seçenek de mevcut. Fakat yıl sonunda verilerin aktarılma süreci de durdurulacak ve Google Play Müzik tamamen hayatımızdan çıkacak.

