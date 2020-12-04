HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yolun sonu: Google Play Müzik tamamen kapatıldı!

Yolun sonu: Google Play Müzik tamamen kapatıldı!

04.12.2020 12:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yolun sonu: Google Play Müzik tamamen kapatıldı!

Google Play Müzik'in fişi çekildi. Google, daha önce kapatacağını duyurduğu Google Play Müzik'in internet sitesinde bir güncelleme yaptı ve müzik hizmetinin kullanımını tamamen kapattı. Veri aktarımı için ise bir süre daha endişelenmeye gerek yok.

Google Play Müzik, Google'ın adından da anlaşılacağı üzere müzik hizmeti verdiği bir hizmetiydi. Fakat YouTube Music'in ortaya çıkışı, Google Play Müzik'in de sonunu getirdi. Google, birçok kullanıcısı bulunan hizmetini kapatacağını geçtiğimiz aylarda duyurdu. Hatta ekim ayında Google, Play Müzik'i kapatmaya başladı. Şimdi ise Google Play Müzik tüm kullanıcılar için 'öldü'.

GOOGLE PLAY MÜZİK YOLUN SONUNA GELDİ

Google, 9to5google'ın haberine göre ekim ayında başladığı kapatma sürecini tamamladı. Google Play Müzik internet sayfasına ulaşılmak istendiğinde 'Google Play Müzik artık kullanılmıyor' uyarısı ile karşılaşılıyor. Hizmet artık kullanılamasa da verilerin aktarılması için hala süre var.

Google Play Müzik

Android Auto Türkiye'de kullanıma sunuluyor!Android Auto Türkiye'de kullanıma sunuluyor!

GOOGLE MÜZİK HİZMETİ FARKLI YOLLAR SUNUYOR

İnternet sitesine bir 'Müziğinizi Yönetin' seçeneği ekleyen teknoloji devi, burada kullanıcılara 'Müzik kitaplığınızı indirin', 'Öneri geçmişinizi silin', 'Müzik kitaplığınızı silin' gibi üç farklı yol sunuyor. Google Play Müzik kullanıcıları bu yolları kullanarak istedikleri işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca verilerin YouTube Music'e aktarılması için bir seçenek de mevcut. Fakat yıl sonunda verilerin aktarılma süreci de durdurulacak ve Google Play Müzik tamamen hayatımızdan çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Android telefon sahiplerine müjde! Sonunda geliyorAndroid telefon sahiplerine müjde! Sonunda geliyor
Spor salonları kapatılıyor mu?Spor salonları kapatılıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Çin'in "Çang'ı-5" keşif aracı topladığı örneklerle Ay'dan ayrıldı

Birçok gizemi aydınlatacak! Geri dönüyor

KEP adresi nedir? PTT KEP adresi nasıl alınır?

PTT KEP adresi nasıl alınır?

Android Auto Türkiye'de kullanıma sunuluyor!

Android telefon sahiplerine müjde! Sonunda geliyor

SpaceX'in yeni hedefi: Ay'da araba yarışı düzenlemek!

Yeni hedefi ağzınızı açık bırakacak!

iOS 14.3 Beta 3 ile gelen yenilikler

iPhone'ların yeni beta güncellemesi yayınlandı!

Facebook'tan Kovid-19 aşısı kararı!

Sosyal medya devinden koronavirüs aşısı kararı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.