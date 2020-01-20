Yolun sonu görünüyor: Instagram o butonu kaldırma kararı aldı!

Instagram IGTV’yi 2018 yılında kullanıma sunmuştu. Başta Instagram’a entegre edilmiş YouTube gibi görünen hizmet, güzel gözükse de bir türlü rakibi TikTok gibi yüksek kullanıcı sayısına ulaşamadı. Hal böyle olunca, gündeme Instagram’ın IGTV için bazı radikal kararlar alabileceği geldi. Görünüşe göre bu radikal kararların ilki çok yakın bir zamanda hayata geçirilecek.

INSTAGRAM IGTV BUTONUNU ‘KAYBEDECEK’

TechCrunch’ın bir Facebook yetkilisine dayanarak hazırladığı haberine göre Instagram, ana sayfasında yer alan IGTV butonunu çok yakın bir zamanda kaldıracak. Şu an Instagram iOS ve Android uygulamalarının sağ üst konumunda bulunan IGTV butonu, Instagram’ın yeni güncellemesi ile birlikte buradaki yerini kaybedecek ve Instagram ana sayfasında herhangi bir yer kaplamayacak.

INSTAGRAM DİRECT KULLANICILARI BUNU BEĞENDİ ÇÜNKÜ…

IGTV butonunun kaldırılıyor olması bizce olumlu bir gelişme. Zira, IGTV butonu Instagram’da tam da Instagram Direct butonunun hemen yanında yer alıyor ve bazen yanlışlıkla IGTV butonuna tıklanabiliyor.



