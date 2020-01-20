HABER
  4. Yolun sonu görünüyor: Instagram o butonu kaldırma kararı aldı!

Yolun sonu görünüyor: Instagram o butonu kaldırma kararı aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, IGTV’yi kaldırmaya hazırlanıyor. Instagram’ın kullanıma sunduğundan beri pek popülerleşmeyen IGTV, bir Facebook yetkilisine göre Instagram iOS ve Instagram Android uygulamasından IGTV butonunu kaldırılacak.

Yolun sonu görünüyor: Instagram o butonu kaldırma kararı aldı!

Instagram IGTV’yi 2018 yılında kullanıma sunmuştu. Başta Instagram’a entegre edilmiş YouTube gibi görünen hizmet, güzel gözükse de bir türlü rakibi TikTok gibi yüksek kullanıcı sayısına ulaşamadı. Hal böyle olunca, gündeme Instagram’ın IGTV için bazı radikal kararlar alabileceği geldi. Görünüşe göre bu radikal kararların ilki çok yakın bir zamanda hayata geçirilecek.

INSTAGRAM IGTV BUTONUNU ‘KAYBEDECEK’

TechCrunch’ın bir Facebook yetkilisine dayanarak hazırladığı haberine göre Instagram, ana sayfasında yer alan IGTV butonunu çok yakın bir zamanda kaldıracak. Şu an Instagram iOS ve Android uygulamalarının sağ üst konumunda bulunan IGTV butonu, Instagram’ın yeni güncellemesi ile birlikte buradaki yerini kaybedecek ve Instagram ana sayfasında herhangi bir yer kaplamayacak.

INSTAGRAM DİRECT KULLANICILARI BUNU BEĞENDİ ÇÜNKÜ…

IGTV butonunun kaldırılıyor olması bizce olumlu bir gelişme. Zira, IGTV butonu Instagram’da tam da Instagram Direct butonunun hemen yanında yer alıyor ve bazen yanlışlıkla IGTV butonuna tıklanabiliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
En Popüler Mobil Mesajlaşma Uygulaması WhatsAppEn Popüler Mobil Mesajlaşma Uygulaması WhatsApp
SSD'lerin Kullanım Ömrünü Uzatacak 6 İpucuSSD'lerin Kullanım Ömrünü Uzatacak 6 İpucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
instagram IGTV ios android Instagram iOS Instagram Android Instagram Direct Uygulama sosyal medya teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

'Dekolte değil, pornografi!..'

'Dekolte değil, pornografi!..'

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

iPhone garanti sorgulama nasıl yapılır?

Instagram'da müthiş özellik!

Instagram'da müthiş özellik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepsi göz kamaştırıcı: Windows 10’un yeni simgeleri kullanıma açıldı!

Hepsi göz kamaştırıcı: Windows 10’un yeni simgeleri kullanıma açıldı!

En Popüler Mobil Mesajlaşma Uygulaması WhatsApp

En Popüler Mobil Mesajlaşma Uygulaması WhatsApp

SSD'lerin Kullanım Ömrünü Uzatacak 6 İpucu

SSD'lerin Kullanım Ömrünü Uzatacak 6 İpucu

Kadın cinayetlerini bitirecek keşif! Samsun'da yapıldı

Kadın cinayetlerini bitirecek keşif!

Boeing 737 Max yine çuvalladı

Boeing 737 Max yine çuvalladı

Lexus Ay yüzeyinde kullanılacak otomobil geliştiriyor

Ay yüzeyinde kullanılacak otomobil geliştiriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.