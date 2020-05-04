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Yolun sonu görünüyor: Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için üzücü haber!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus Galaxy S7 ile aynı kaderi paylaşmak üzere. Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri için güncelleme listesini değiştirdi.

Yolun sonu görünüyor: Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için üzücü haber!

Samsung Galaxy S8 serisi 2017 tarihinde piyasaya çıktı. O dönem her iki telefon da özellikle tasarımlarıyla Samsung için bir ilki oluşturuyordu. Zira Galaxy S8 ve Gaalxy S8 Plus'tan oluşan bu seride çerçeveler olabildiğince inceltilmiş, bugünki tam ekran deneyimine en yakın tasarımı sunmuşlardı. Tabi aradan geçen 3 yılın ardından akıllı telefon sektöründe çok şey değişti. Bu değişimlere güncellemelerle ayak uydurmaya çalışan her iki telefon, artık yavaş yavaş 'baba yorgun siz devam edin' moduna geçiyor.

SAMSUNG GALAXY S8 VE GALAXY S8 PLUS'I 'ÜÇ AYDA BİR' LİSTESİNE KOYDU

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin güncellenme sıklığını değiştirdi. Samsung her iki telefonu üç ayda bir güvenlik güncellemesi alacak akıllı telefonlar listesine dahil etti. Yani bundan böyle Samsung Galaxy S8 serisi, her ay güncelleme alamayacak bunun yerine gerekli olduğu durumlarda acil, olmadığı durumlarda üç ayda bir olmak üzere güncellemeler alacak.

Samsung Galaxy S8

GALAXY S7 DE AYNI DURUMU YAŞAMIŞTI

Samsung'un bu adımı ilk değil. Zira firma Galaxy S7 serisine de aynı yöntemleri uyguladı ve en sonunda Galaxy S7 serisine olan güncelleme desteğini kesti. Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8 Plus da bundan çok kısa bir süre sonra Galaxy S7 gibi hiç güncelleme alamayacak ve emekli olacak.

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