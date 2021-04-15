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Yolun tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor

15.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Pazar ilçesinde her iki tarafından araç yolu geçen çınar ağacı dikkat çekiyor. Yolun ortasındaki çınar ağacı bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Yolun tam ortasında! Gören telefonuna sarılıyor

İpek Yolu üzerinde bulunan Pazar ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde H.1300 (M.1884) yılında Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından dikilen çınar ağacı zamanla yol ortasında kaldı. Her iki tarafından araçların geçtiği çınar ağacı Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescil edildi. İlçenin simgesi haline gelen ağaç, yol ortasında kalması nedeni ile görenleri şaşırtıyor.

TESCİLLİ AĞAÇ

Eski Belediye Başkanı Adnan Özmen, yöre halkının kavlağan ağacı dediği asırlık çınar ağacının tescilli bir ağaç olduğunu ifade ederek, “Eskiden siyasiler ilçemize geldiğinde bu ağacın altına toplanırlarmış. İlçemizin bir simgesi haline geldi. Adres noktası, insanların buluştuğu bir yer oldu. Görenler şaşırıyor” dedi.

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'İLÇEMİZE GÜZELLİK KATIYOR'

İlçe sakinlerinden Hüseyin Olgun ise ağacın her iki tarafından yol geçmesi nedeni ile dikkatleri çektiğini belirterek, “İlçemize ayrı bir güzellik katıyor. Dışarıdan gelen insanların dikkatini çekiyor. Kesinlikle kesmeyeceğiz, ilçemize bir güzellik katıyor” diye konuştu.

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İHA

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