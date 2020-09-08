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Yolunu kaybeden caretta yavrularına tatilciler yol gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 08:16 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan sahilindeki caretta caretta yuvalarından çıkan yavrulara turistler yol gösterdi. Bölgede tatil yapan yerli turistler, yuvadan çıkıp karaya yönelen caretta caretta yavrularını denize ulaştırdı.

Yolunu kaybeden caretta yavrularına tatilciler yol gösterdi

Antalya'da yuvadan çıkarak denize ulaşmaya çalışan caretta caretta yavruları, yollarını şaşırınca deniz yerine karaya yöneldi. Sahilde yürüyüş yapan tatilcilerin dikkatini çeken yavrular, turistlerin yardımıyla denize götürüldü. Koruma altında bulunan yuvalardan çıkarak çevreye yayılan yavruları ilk etapta toplayıp denize ulaştıran tatilciler, ardından yuvaların başında nöbet tutarak çıkan diğer yavruları da takip ederek, denize ulaşmasına yardımcı oldu.

Yolunu şaşıranlar dışında yavrulara dokunmadıklarını anlatan tatilciler, amaçlarının yabani hayvanlara yem olmadan yavruların denize gitmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

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Adrasan'da ailesiyle birlikte tatil yapan Fatma Türel, çocuklarıyla birlikte sahilde otururken caretta caretta yavrularını gördüklerini söyledi. Türel, "Yavru carettaların ters yöne gittiklerine şahit olduk. Yola doğru gittiler. Kedi ve köpek gibi hayvanlarla karşılaşmamaları için onları topladık. İzleri takip edip diğer yavruların yuvadan çıkmasını bekledik. İlk gece 19 yavruyu denize ulaştırdık. Bir gün sonra da 23 yavru yuvadan çıktı" diye konuştu.

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O anları cep telefonuyla görüntülediğini anlatan Türel, "Benim ve çocuklarım için unutulmaz anlardı" dedi.

(DHA)

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