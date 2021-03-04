HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polis ekiplerince evine götürüldü

Yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polis ekiplerince evine götürüldü

04.03.2021 00:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polis ekiplerince evine götürüldü

Aksaray’da ikamet ettiği evden ayrıldıktan bir süre sonra yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polisin yardımıyla kardeşinin evine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi 5850 Sokak’taki ikametinden ayrılarak Paşacık Mahallesi 1611 Sokak’a gelen görme engelli Nevzat Altuntaş (63) bir süre sonra yolunu kaybederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Aksaray’da ikamet ettiği evden ayrıldıktan bir süre sonra yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polisin yardımıyla kardeşinin evine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi 5850 Sokak’taki ikametinden ayrılarak Paşacık Mahallesi 1611 Sokak’a gelen görme engelli Nevzat Altuntaş (63) bir süre sonra yolunu kaybederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri görme engelli vatandaşı alarak polis aracına bindirdi. Babasının evine gitmek istediğini söyleyen görme engelli yaşlı adam polis otosuyla Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Sefa Altınsoy Caddesi’nde bulunan kardeşi Kadir Altuntaş’a (57) teslim edildi. Polis ekibinin kollarında merdivenlerden çıkarılarak kardeşine teslim edilen görme engelli yaşlı adam, "Haydi sağ olun" diyerek eve girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruzİstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz
Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İçişleri Bakanlığı herkesi ilgilendiren soruları cevapladı

İçişleri Bakanlığı herkesi ilgilendiren soruları cevapladı

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Düzce'de darp edilen 2 kadının imdadına polisler yetişti

Şadırvana gizlendiler! 2 kadının imdadına polisler yetişti

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

İstanbul Valisi: Şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakan Gözde yardım eli bekliyor

Bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yakmıştı! 'Ellerimi kullanamıyorum'

ABD'den Orta Doğu'yla ilgili kritik tasarı! Senato'ya sunuldu

ABD'den Orta Doğu'yla ilgili kritik tasarı! Senato'ya sunuldu

Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davası sanığı Konya’da yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı işgal girişimi davası sanığı Konya’da yakalandı

Meral Akşener'den 'Münevver Karabulut' paylaşımı

Akşener'den 'Münevver Karabulut' paylaşımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.