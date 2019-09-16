HABER

Yolunu şaşıran flamingo göle bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, herhangi bir kuş türünün bulunmadığı kanalda tek başına görülen flamingo, doğaseverler tarafından yakalanarak, Bafa Gölü'ne bırakıldı.

Yolunu şaşıran flamingo göle bırakıldı

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, herhangi bir kuş türünün bulunmadığı kanalda tek başına görülen flamingo, doğaseverler tarafından yakalanarak, Bafa Gölü'ne bırakıldı.
Sevgi Plajı'nın yanındaki kanalda gezinen bir vatandaş, flamingoyu fark etti ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen görevliler, uzun uğraştan sonra flamingoyu yakaladı. Bir gün kontrol altında tutulan, sağlıklı olduğu görülen ve karidesle beslenen flamingo, daha sonra Söke ilçesine kıyısı olan Bafa Gölü'ne, diğer flamingoların olduğu bölgeye bırakıldı. Kadıkalesi Plajı'nda bir süre önce de yine yolunu şaşırmış Phoenicopterus roseus türü flamingo bulunmuş, Bafa Gölü kıyısına götürülüp doğaya salınmıştı. Flamingonun, hemen beslenmeye başladığı görüldü. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Flamingolar besini olan Artemiaları çoğaltarak ve üreterek, denizlerimiz ve göllerimizdeki sayısız balık ve omurgasız canlı türünün besinini oluşturup, kütlesel etki yapan önemli bir kuş türü. Flamingoların bölgemizdeki yaşam alanları olan Büyük Menderes Deltası ve Bafa Gölü mutlaka korunmalı ve kirliliğe karşı gerekli tedbirler alınmalı" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yolunu şaşıran flamingo göle bırakıldıYolunu şaşıran flamingo göle bırakıldıYolunu şaşıran flamingo göle bırakıldıYolunu şaşıran flamingo göle bırakıldı

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
5 antik kentin 5 antik bitkisi, koruma altına alınacak5 antik kentin 5 antik bitkisi, koruma altına alınacak
Akıllı telefonlar iş yaşamını 24 saate yaydı: Özel hayata müdahale noktasına ulaştıAkıllı telefonlar iş yaşamını 24 saate yaydı: Özel hayata müdahale noktasına ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşetin detayları yıllar sonra ortaya çıktı! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

Günlük burç yorumları 16 Eylül Pazartesi - Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti!

Facianın eşiğinden dönüldü

Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.