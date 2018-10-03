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Yolunu şaşıran sincap 5 katlı apartmana tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yolunu şaşıran sincap, 5 katlı apartmanın duvarından balkonlarına tırmandı. Sincabın inerken zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Yolunu şaşıran sincap 5 katlı apartmana tırmandı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde yolunu şaşıran sincap, 5 katlı apartmanın duvarından balkonlarına tırmandı. Sincabın inerken zorlandığı anlar kameralara yansıdı.
Ermenek'te ormanlık alandan yolunu şaşırarak kent merkezine geldiği düşünülen sincap, 5 katlı bir apartmanın balkonlarına tırmandı. Sincap, tırmandığı yerden tekrar inerken zor anlar yaşadı. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. İnen sincap, daha sonra ağaçlık alana giderek gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Yolunu şaşıran sincap 5 katlı apartmana tırmandıYolunu şaşıran sincap 5 katlı apartmana tırmandı

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