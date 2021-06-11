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Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

11.06.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olayı gerçekleştirdiği tabanca ile birlikte yakalandı.

Yomra Belediye Başkanı'na saldıran zanlı yakalandı

Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a bugün sabah saatlerinde belediye binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı 28 yaşındaki H.A.’nın gerçekleştirdiği belirlendi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıYomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı

ZANLI YAKALANDI

Olayın azmettiricisi olduğu şüphesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla T.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.K.’nın Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınırken, ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon ile olayın zanlısı H.A polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

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