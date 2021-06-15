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  4. Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda azmettiricinin babasına gözaltı

Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda azmettiricinin babasına gözaltı

15.06.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayına ilişkin saldırganı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Tolgahan K.'nin (30) babası Ayhan K. de gözaltına alındı.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık, 11 Haziran’da, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit A.'nın (29) silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, koşarak bölgeden kaçtı. Makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Mermiler, belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan K. ve tetiği çeken Halit A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Halit A. ve Tolgahan K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen saldırıya ilişkin soruşturmayı genişleten polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan, tutuklu Tolgahan K'nin babası Ayhan K.'yi gözaltına aldı. Ayhan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon silahlı saldırı

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