Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda azmettiricinin babasına gözaltı

Yomra Belediye Başkanı Bıyık, 11 Haziran’da, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit A.'nın (29) silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, koşarak bölgeden kaçtı. Makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Mermiler, belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan K. ve tetiği çeken Halit A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Halit A. ve Tolgahan K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen saldırıya ilişkin soruşturmayı genişleten polis ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan, tutuklu Tolgahan K'nin babası Ayhan K.'yi gözaltına aldı. Ayhan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

