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Yön levhası direğine çarpan otomobil alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 03:56 | Son Güncelleme

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, yön levhası direğine çarparak alev alırken araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, yön levhası direğine çarparak alev aldı.

Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı'ndan Kızılay istikametine seyreden Mert Yılmaz'ın kullandığı 06 S 2455 plakalı otomobil, Samsun yolu Mevlana Bulvarı ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhası direğine çarptı.

Kaza sonrası otomobil yanmaya başlarken kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın kısa sürede söndürüldü.

Kazanın şokunu uzun süre üstünden atamayan sürücü gözyaşlarına boğuldu.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza trafik

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