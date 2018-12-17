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Yön levhasına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 08:33 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan kamyonetin sürücüsü Rahim Koca (65) yaralandı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkarak yön levhasına çarpan kamyonetin sürücüsü Rahim Koca (65) yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Malkara Sanayi Sitesi'nin yan yolunda meydana geldi. Rahim Koca yönetimindeki 10 H 2389 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının direğine çarpıp orta refüje çıktı. Kazada araçta sıkışan sürücü Koca, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı araçtan çıkardığı Koca, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kamyonetin çarptığı ve yolda diğer sürücüler için tehlike yaratan yön levhası çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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