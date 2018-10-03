HABER

Yonca balyası tartışması ölümüne neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 01:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de yonca balyası nedeniyle çıkan tartışmada fenalık geçiren Rıfat Yıldırım (62) hayatını kaybetti.

Yonca balyası tartışması ölümüne neden oldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de yonca balyası nedeniyle çıkan tartışmada fenalık geçiren Rıfat Yıldırım (62) hayatını kaybetti.
Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi Pınar Sokakta yaşanan olayda, Rıfat Yıldırım ile Şakir B. (68) arasında iddiaya göre yonca balyası yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada rahatsızlanan Yıldırım, yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ı Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak testlerin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili gözaltına alınan Şakir B., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOLU

Yonca balyası tartışması ölümüne neden olduYonca balyası tartışması ölümüne neden olduYonca balyası tartışması ölümüne neden olduYonca balyası tartışması ölümüne neden oldu

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Hayvanlar aynayı görünce bakın ne yaptıHayvanlar aynayı görünce bakın ne yaptı
Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıSamsun’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvanlar aynayı görünce bakın ne yaptı

Hayvanlar aynayı görünce bakın ne yaptı

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.