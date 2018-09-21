Yonca Evcimik 55'nci yaş gününü kutladı

1990’lara damgasını vuran Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik’in geçtiğimiz hafta doğum günüydü. Günler öncesinden kutlamalara başlayan Evcimik hem arkadaşlarıyla, hem de gününden önce gelen sürpriz pastalarla doğum gününü dolu dolu kutladı. [ İç çamaşırlı bir mutfak önlüğü takan ve eline pastasını alan Yonca Evcimik’in bu pozu ise beğeni topladı. Evcimik, geçtiğimiz gün de dostlarıyla bir mekanda doğum gününü kutladı…

İşte ünlülerin gerçek yaşları

1 / 70 Akşam Life'ın haberine göre; Röportajlarında sürekli olarak 1974 doğumlu olduğunu dile getiren Serengil’in gerçek yaşı ortaya çıktı.

2 / 70 8 Nisan 1971 yılında yayımlanan gazetede sanatçının doğum anında babası Öztürk Serengil’le birlikte çekilen karesi, gerçeği ortaya çıkardı.

3 / 70 Her fırsatta 44 yaşında olduğunu dile getiren Serengil'in gerçek yaşının 47 olduğu gazete kupürüyle belgelendi.

4 / 70 Demet Evgar,37 yaşında.

5 / 70 Gülin İyigün - 35

6 / 70 Asuman Krause, 1976 doğumlu 42 yaşında.

7 / 70 Defne Samyeli (45 yaşında)17 Mart 1972 doğumlu.

8 / 70 Mehmet Günsür (42 yaşında)8 Mayıs 1975 doğumlu

9 / 70 Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 doğumlu ve 30 yaşında.

10 / 70 Neslihan Yeldan1969 49 yaşında.

11 / 70 Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 doğumlu ve 43 yaşında.

12 / 70 Ata Demirer 1972 doğumlu 45 yaşında.

13 / 70 Alara Bozbey 1986 doğumlu 31 yaşında.

14 / 70 Oktay Kaynarca 53 yaşında

15 / 70 Nurgül Yeşilçay (41 yaşında) 26 Mart 1976 doğumlu.

16 / 70 Cem Yılmaz (44 yaşında)23 Nisan 1973 doğumlu.

17 / 70 Seren Serengil 47 yaşında

18 / 70 Alişan 41 yaşında.

19 / 70 Buse Varol 27 yaşında.

20 / 70 Geçtğimiz günlerde ilişkilerini fotoğraflarla belgeleyen ikilinin arasında 14 yaş fark var.

21 / 70 Sibel Can 47 yaşında

22 / 70 Burcu Esmersoy (41 yaşında)2 Ekim 1976 doğumlu.

23 / 70 Uzun süredir bir projede yer almayan oyuncu Esra Dermancıoğlu ve sevgilisi bakın kaç yaşında.

24 / 70 Esra Dermancıoğlu 48 yaşında, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Ömer Güneş ise 32.

25 / 70 Keremcem 39 yaşında

26 / 70 İlay Erkök 24 yaşında.

27 / 70 39 yaşındaki Keremcem, İlay Erkök’ten 15 yaş büyük.

28 / 70 Tarkan 45 yaşında

29 / 70 Pınar Dilek 30 yaşında

30 / 70 Ajda Pekkan 71 yaşında

31 / 70 Sevgilisi Bülent Çavuşoğlu 49 yaşında.

32 / 70 Metin Hara 35 yaşında.

33 / 70 Adriana Lima 36 yaşında.

34 / 70 2008 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı'nın yaşını duyan, şaşırıp kalıyor.Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte ekranda fırtına gibi esmeye başlayan Müge Anlı'nın gerçek yaşını duyan kulaklarına inan

35 / 70 2008 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programı ile gönüllerde taht kuran Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Müge Anlı'nın 43 yaşında olduğunu duyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra "Hiç göstermiyor" şeklinde yorum yapıyor.

36 / 70 Özcan Deniz 45

37 / 70 Feyza Aktan 25

38 / 70 Çetin Tekindor - 72

39 / 70 Adnan Oktar - 61

40 / 70 Banu Alkan - 59

41 / 70 Safiye Soyman - 56

42 / 70 Mehmet Ali Erbil 60 yaşında

43 / 70 Bülent Ersoy - 65

44 / 70 Zafer Ergin - 74

45 / 70 Halit Ergenç 46 yaşında

46 / 70 Tuğba Özay 39 yaşında

47 / 70 Bergüzar Korel 34 yaşında

48 / 70 Nebahat Çehre. 72 yaşında

49 / 70 Yeliz Yeşilmen, kendisinden 16 yaş büyük olan eşi Ali Uğur Akbaş ile evlendiğinde de aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu.

50 / 70 Yeliz Yeşilmen 38 yaşında

51 / 70 Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Uğur Akbaş 54 yaşında. Aralarındaki yaş farkı ise 16.

52 / 70 Duygu Su Gülpınar 24 yaşında.

53 / 70 Ali Ağaoğlu 62 yaşında.

54 / 70 Çiftin arasında 38 yaş fark bulunuyor.

55 / 70 Serenay Sarıkaya - 25

56 / 70 Ozan Güven - 42

57 / 70 Büşra Develi - 23

58 / 70 Ayşenur Çetin - 19

59 / 70 Magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden Demet Kutluay, takipçilerini yıllar öncesine götürdüğü fotoğrafında ciddi bir pot kırdı.

60 / 70 Kocası İbrahim Kutluay’la ilk boşanma davası geride bıraktığımız haftalarda görülen Demet Kutluay, perşembe günleri yapılan eski günlere gönderme olarak da bilinen TBT gününde Başak Dizer’le çekilmiş bebeklik dönemine ait bir kareyi paylaştı. Demet’in ‘birinci yaş günümde’ diyerek paylaştığı fotoğraf Başak Dizer’in gerçek yaşını da ortaya çıkardı. Çevresine 80 doğumlu olduğunu söyleyen Dizer, 78 yılına ait bu fotoğrafta Demet Kutluay’la yan yana otururken görülüyor.

61 / 70 Bu fotoğrafta henüz daha bir yaşında çekilmiş bir karesini paylaşan Demet Kutluay’ın yanındaysa Başak Dizer oturuyor.

62 / 70 Bu gelişmeyle birlikte Başak Dizer’in eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile arasındaki yaş farkı üçten beşe çıkmış oldu.

63 / 70 Nilüfer 61

64 / 70 Nükhet Duru 62

65 / 70 Pınar Altuğ 42

66 / 70 Nilgün Belgün 63

67 / 70 Şenay Gürler 50 yaşında

68 / 70 1963 doğumlu

69 / 70 Özge Özberk - 40