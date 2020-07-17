Yonca Evcimik'ten Bodrum pozları

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evden dışarı çıkmayan oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, normalleşme adımlarının atılması ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.

Bol bol güneşlenen Evcimik, denizin tadını çıkardı.

Tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Yonca Evcimik, bu fotoğrafını "İncikli, boncuklu bir haller" notuyla yayınladı.

Evcimik, bikinisiyle verdiği bu pozu "Selfie çekerken, çekilen Yonca. Sen selfie'ni çekersin, onlar seni..." sözleriyle paylaştı.

Evcimik, şezlongun üzerine otururken çekildiği fotoğrafına da, "Gün sonunun tatlı yorgunluğu" notunu düştü.



