Yonca Evcimik'ten olay açıklama! "90'lardan beri çıplağım"

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, hafta sonu Zorlu PSM'de konser vererek dansçıları ile birlikte kendisini dinlemeye gelenlere eğlenceli bir gece yaşattı. Sahne şovu ve dansları ile dikkat çeken şarkıcı, günlerdir gündemde olan sahne kostümü tartışmasıyla ilgili konuştu.

"SAHNE ŞOV YERİDİR"

Evcimik, "Artık şu sahne kostümleri ile ilgili tartışmalara bir son versinler. Sahne bir şov yeridir. Bırakın kim nasıl istiyorsa öyle giyinsin. Bana bu konu hakkında soru sorulmasın çünkü ben 90'lardan beri çıplağım" diyerek espri yaptı.





