MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yonca Evcimik'ten olay açıklama! "90'lardan beri çıplağım"

Yonca Evcimik'ten olay açıklama! "90'lardan beri çıplağım"

25.01.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllara damga vuran, 'Abone' ve 'Kendine Gel' gibi çok konuşulan albümlerin sahibi olan şarkıcı Yonca Evcimik, önceki akşam bir mekanda konser verdi. Magazin gündemine oturan sahne kostümü polemiğiyle ilgili konuşan Evcimik, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yonca Evcimik'ten olay açıklama! "90'lardan beri çıplağım"

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, hafta sonu Zorlu PSM'de konser vererek dansçıları ile birlikte kendisini dinlemeye gelenlere eğlenceli bir gece yaşattı. Sahne şovu ve dansları ile dikkat çeken şarkıcı, günlerdir gündemde olan sahne kostümü tartışmasıyla ilgili konuştu.

264875884_2815438415420947_8563800192180585201_n

"SAHNE ŞOV YERİDİR"

Evcimik, "Artık şu sahne kostümleri ile ilgili tartışmalara bir son versinler. Sahne bir şov yeridir. Bırakın kim nasıl istiyorsa öyle giyinsin. Bana bu konu hakkında soru sorulmasın çünkü ben 90'lardan beri çıplağım" diyerek espri yaptı.

272284032_4896351830420539_4558678005849883170_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
"Büyük fırtına" notuyla uçağın içinden paylaştı! Korku dolu anlar"Büyük fırtına" notuyla uçağın içinden paylaştı! Korku dolu anlar
Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

İmamoğlu AKOM'da açıkladı! İstanbul'da kar kalınlığı 85 cm'ye ulaştı

İmamoğlu AKOM'da açıkladı! İstanbul'da kar kalınlığı 85 cm'ye ulaştı

Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Kar araç boyuna çıktı

Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Kar araç boyuna çıktı

Reytingler düşünce geri döndü! Delikanlı Sadi bombası

Reytingler düşünce geri döndü! Delikanlı Sadi bombası

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.