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Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 14:28 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yonca Evcimik'e yıllarca Çılgın Bediş'de birlikte rol aldığı "Abdülhamit Danışır kötü durumda yardım eder misiniz? diye soruldu. Evcimik, "O kim ya?" diyerek Danışır'ı tanımamazlıktan gelmiş bu konu magazin programlarına konu olmuştu. Yonca Evcimik çok geçmeden hakkında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Çılgın Bediş dizisinin kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, sokaklarda dini kitaplar satarak geçimini sağlamaya çalıştığı için dizinin başrol oyuncusu Yonca Evcimik'ten yardım istedi. Yonca ise yıllarca aynı dizide rol aldığı Danışır'ı tanımamazlıktan geldi.

"O KİM YA?"

Gazeteciler Yonca Evcimik'e "Abdülhamit Bey zor durumda yardım eder misiniz?" diye sordu. Yonca Evcimik, "O kim ya?" diyerek tepki verince soru daha da netleştirilip tekrardan soruldu.

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TANINAMAZLIKTAN GELDİ

Gazeteciler bu kez "Çılgın Bediş'te kapıcı Abdül rolünde oynamıştı." deyince Evcimik yine "Hiç bilmiyorum" hareketi yaptı.

YONCA EVCİMİK'TEN AÇIKLAMA

Bugün çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Bambaşka bir organizasyon sırasında bana uzatılan mikrofonların “ Abdülhamit Bey zor durumdaymış “ sorusuna gayet insani bir şekilde “ O kim ? “ diyerek karşılık verdim. Daha sonra “ Çılgın Bediş dizisinde kapıcı rolünü oynayan kişi Albülhamit Danışır “ diye hatırlatıldığında , konuyla alakalı bir bilgim olmadığını söyledim.

Buradan hareketle benle ilgili çıkan “ saygısız , vefasız “ başlıklı haberleri üzüntü ile karşıladım. Kimin kime hangi yardımı yaptığına ya da yapacağına , bu konuların konuşulmasının yanlış olduğuna inananlardanım. Ve yine konuyla alakalı daha önceden bir toplantı esnasında bir magazin programı arayıp yorum almak istediğinde o telaşla kişiyi hatırlamama rağmen çok üzüldüğümü söyledim.

1997 senesinde çekilmiş bir dizinin tüm kadrosunun isimlerini 2018 yılında benden tek kalemde hatırlamamın istenmesi haksızlık olur. Kaldı ki o dönem birlikte çalıştıgımız ablam hatırlattı o dizi esnasında astım hastası olan Abdülhamit bey’e ilaç yardımı yapıyormuşum.. Çok üzücü böyle şeyleri açıklamak zorunda bırakılmak. Ben magazin programlarını takip eden , konulara hakim olan bir insan değilim. Ama böyle bilip bilmeden konuşulup , başlıklar atılması insanı çok üzüyor. Türlü kampanyalar yaparız , önemli işler için çağrıda bulunuruz hiç biri haber olmaz , iş ortalığı bulandırmaya ve gündem işgal etmeye gelince aslan kesiliriz. 

                                        Yonca Evcimik

Abdülhamit Danışır, şimdilerde dini kitaplar satarak hayatını kazanıyor;

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Anahtar Kelimeler:
Yonca Evcimik Çılgın Bediş

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
yonca sosyal güvenlik kurumu mu ? Oynadıysa parasıyla oynadı dizide yoncanın hatırına oynamadı ya
Yonca kim ya ?
bu şeydende böyle vasıfsız bir davranış beklenirdi ancak.. hiç şaşırmadık..
insanlar zaman geliyor analarını babalarını tanımıyorlar yonca evcimik rol arkadaşını tanımamıs çok mu
yav bırakin şöyle haberleri
yardim etmek zorunda değil.
@canko13 evet değil ama böyle de davranmak ve böyle konuşmak zorunda da değil
Belki de yardım yapacaktır ama kameralar önünde belli etmek istememiş olabilir.
@bayroy böyle küçümseyici tavırlarla mı? belli etmek istememiş...
Yonca evcımık yardım etmek zorunda degıl Ama sozde sanat camıası yardım etmel zorunda genel olarak 1 saat konserlerle mılyarlar trılyonlar kazanıyolar yardım edebilirler
Bu sadece onun ayıbı değil orasını burasını açarak ünlü olan herkezin ayıbı
tanısa ünlü olmazdı
Yardıma muhtaç hale gelmeseydi kardeşim sen parayı bulup çar cur edersen haketmissin demektir. Hiccc üzülmüyorum böyle tiplere hakeden herkes hakettiğini yaşasın bizde biliriz günümüzü gün etmeyi yarınını düşünmeyen adamlar daha ne hallere düşer neyy
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