Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Bugün çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Bambaşka bir organizasyon sırasında bana uzatılan mikrofonların “ Abdülhamit Bey zor durumdaymış “ sorusuna gayet insani bir şekilde “ O kim ? “ diyerek karşılık verdim. Daha sonra “ Çılgın Bediş dizisinde kapıcı rolünü oynayan kişi Albülhamit Danışır “ diye hatırlatıldığında , konuyla alakalı bir bilgim olmadığını söyledim.

Gazeteciler Yonca Evcimik'e "Abdülhamit Bey zor durumda yardım eder misiniz?" diye sordu. Yonca Evcimik, "O kim ya?" diyerek tepki verince soru daha da netleştirilip tekrardan soruldu.

Buradan hareketle benle ilgili çıkan “ saygısız , vefasız “ başlıklı haberleri üzüntü ile karşıladım. Kimin kime hangi yardımı yaptığına ya da yapacağına , bu konuların konuşulmasının yanlış olduğuna inananlardanım. Ve yine konuyla alakalı daha önceden bir toplantı esnasında bir magazin programı arayıp yorum almak istediğinde o telaşla kişiyi hatırlamama rağmen çok üzüldüğümü söyledim.

1997 senesinde çekilmiş bir dizinin tüm kadrosunun isimlerini 2018 yılında benden tek kalemde hatırlamamın istenmesi haksızlık olur. Kaldı ki o dönem birlikte çalıştıgımız ablam hatırlattı o dizi esnasında astım hastası olan Abdülhamit bey’e ilaç yardımı yapıyormuşum.. Çok üzücü böyle şeyleri açıklamak zorunda bırakılmak. Ben magazin programlarını takip eden , konulara hakim olan bir insan değilim. Ama böyle bilip bilmeden konuşulup , başlıklar atılması insanı çok üzüyor. Türlü kampanyalar yaparız , önemli işler için çağrıda bulunuruz hiç biri haber olmaz , iş ortalığı bulandırmaya ve gündem işgal etmeye gelince aslan kesiliriz.

Yonca Evcimik

Abdülhamit Danışır, şimdilerde dini kitaplar satarak hayatını kazanıyor;