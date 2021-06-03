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Yonca Kocadağ'dan bomba sözler: Tuğba Ekinci Boynuz şarkısını bana okutup...

03.06.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Ekinci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterince gündem olmuştu. Yonca Kocadağ'ın Ekinci'nin sözlerinden sonra söyledikleri ise herkesi şoke etti.

Yonca Kocadağ'dan bomba sözler: Tuğba Ekinci Boynuz şarkısını bana okutup...

Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında müzisyenlerle ilgili bir kararın bulunmamasına birçok sanatçı tepki gösterirken, şarkıcı Tuğba Ekinci ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum rica ediyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim . Adam gibi istemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki" açıklamasıyla gündem olan Ekinci hakkında bir paylaşım ise olay oldu.

Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanı'nı paylaştı! &quot;Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim&quot;Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanı'nı paylaştı! "Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim"

Yonca Kocadağ bu paylaşımı görünce çok kızdı ve Ekinci'yi ifşa etti.

Ekran Alıntısı

Kocadağ açıklamasında "Meslektaşlarım mı? Ya zamanında Boynuz şarkısını bana okutup "Ben okudum" diye yutturdun insanlara, hayır paramı da alamadım ne yazık ki. Şimdi kalkmış meslektaşlarım deme! Dalkavukluğu da bırak, destek olacaksan ses çıkar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Tuğba Ekinci
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vurdu gol oldu

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