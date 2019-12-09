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Yönetici asistanı işinden istifa edip, atık kağıttan çanta üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Buket Arıca (43) 2008 yılında yönetici asistanı olarak çalıştığı işinden istifa edip, atık kağıtlardan çanta üretimine başladı. Arıca, "Bu işi sadece satış için değil ağaçların ve gereksiz kullanılacak kağıtların kurtarılmasında rol oynamak için de yapıyorum" dedi.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Buket Arıca (43) 2008 yılında yönetici asistanı olarak çalıştığı işinden istifa edip, atık kağıtlardan çanta üretimine başladı. Arıca, "Bu işi sadece satış için değil ağaçların ve gereksiz kullanılacak kağıtların kurtarılmasında rol oynamak için de yapıyorum" dedi.

Ankara'da özel bir firmada yönetici asistanı olarak çalışan Buket Arıca, 2008 yılında görevinden istifa ederek çocukluk hobisi olan atık kağıtlarla ilgilenmeye başladı. Çevreden topladığı atık kağıtlar ile evde çanta üreten Arıca, bu çantaları ilk olarak çevresindekilere hediye etti. Olumlu tepkiler alan Arıca, 2 yıl sonra ürünlerini internetten satışa sundu. Gelen talepleri karşılamakta zorluk çeken Arıca, evinin bir odasını atölyeye çevirerek, hobisini mesleğine dönüştürdü. Arıca, katıldığı fuarlarda da kağıt çantaların satışını yapıyor.

'BİLİNÇ OLUŞTURMAK İSTEDİM'

Arıca, kağıttan çanta hazırlamanın zor olduğunu, 3 haftada bir çanta ürettiğini söyledi. Bunun nedeninin atık kağıtların değerlendirilmesi olduğunu söyleyen Arıca, "Belki gidip kırtasiyeden toptan kağıt alsam ürünümü bir hafta da ortaya koyarım. Ben bunu istemiyorum, atık kağıtlar değerlensin istiyorum. Bu işi sadece satış için değil ağaçların ve gereksiz kullanılacak kağıtların kurtarılmasında rol oynamak için de yapıyorum. Kağıttan değil deriden ya da iplikten de çanta yapabilirdim. Fakat aslında bir bilinçte oluşturmak istedim. İnsanlar kağıtları gerekli gereksiz her yerde kullanmasınlar. Kullandıkları her şeyin bir geri dönüşümünün olduğunu ve bu geri dönüşümden de güzel şeyler çıktığını görsünler istiyorum" dedi.

'KADINLARLA ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Arıca, hedefinin ileride şirket kurduğu takdirde ev kadınları ile birlikte çalışmalar olduğunu belirterek, "Örneğin; 50 yaşında ya da 18 yaşında olur fark etmez. Ama bir babasının ya da eşinin baskısı yüzünden işe girememiş ama artık çalışmak isteyen veya şiddet görmüş ama kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlarla çalışmak istiyorum. Sığınma evlerinde kalan kadınlardan ekibimi kurmak istiyorum" diye konuştu. Arıca, önümüzdeki günlerde kendi iş yerini kuracağını belirtti.

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