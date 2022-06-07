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Yönetici kiracı kavgasında korkunç ölüm! Dikkat çeken iddia: Sürekli başka kadınlarla eve geliyordu

07.06.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da gürültü nedeniyle çıkan kavgada apartman yöneticisi Osman Artar kiracı Necati Kök tarafından bıçaklandı. Artar, hastanede hayatını kaybederken elinden yaralanan Kök gözaltına alındı. Çok yönlü soruşturma yapan polis de kiracı olarak oturan Necati Kök'ün sürekli başka kadınlarla eve geldiğini ve apartman sakinlerini rahatsız ettiğini belirledi.

Yönetici kiracı kavgasında korkunç ölüm! Dikkat çeken iddia: Sürekli başka kadınlarla eve geliyordu

Olay, dün saat 21.30 sırasında Antalya'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst katta oturan, evli ve 1 çocuk babası yönetici Osman Artar, sürekli gürültü yaptığı gerekçesiyle şikayet edilen, 1'inci kattaki kiracı Necati Kök'ü uyarmaya gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Necati Kök, Osman Artar'ı göğsünden ve karnından bıçakladı.

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Yaralı halde kendisini sokağa atan Artar, esnaftan yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi olan Artar'ı yakındaki özel hastaneye götürdü. Olayda elinden yaralanan Kök ise gözaltına alındı.

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Osman Artar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok yönlü soruşturma yapan polis de kiracı olarak oturan Necati Kök'ün sürekli başka kadınlarla eve geldiğini ve apartman sakinlerini rahatsız ettiğini belirledi. Kök, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DHA)


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