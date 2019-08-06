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Yönetici oldukları okulun tadilatında çalışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Amasya Gümüşhacıköy'de bir lisenin dört idarecisi, yaz döneminde okullarını yeni eğitim öğretim dönemine fiziki olarak hazırlamak için kolları sıvadı - Gönüllü öğretmenlerin de katkıları ile boyaları alan müdür ve yardımcıları, 21 derslikli okulu boyayıp eskiyen sıraları zımparalayıp cilalıyor - Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Cüneyt Gümüş: - "Her şeyi devletten beklememek gerekir diye yola çıktık. Müdür yardımcılarımızla beraber bu işe başladık"

MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir lisenin dört idarecisi, boyacı tulumlarını giyip, ellerine fırçaları alarak 21 derslikli okullarını boyamaya, eskiyen sıraları onarmaya başladı.

İlçede 38 öğretmenin görev yaptığı, 220 öğrencisi bulunan Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesinde, müdür ve 3 müdür yardımcısı, öğrencilerinin yeni dönemde daha temiz ve güzel bir ortamda eğitime başlaması için kolları sıvadı.

Okul Müdürü Cüneyt Gümüş, müdür yardımcıları Bünyamin Tanır, Sefa Zeytünlü ve Fatih Kaçmaz, gönüllü öğretmenlerin de katkılarıyla aldıkları boya ve malzemelerle işe başladı.

Boyacı önlüğü giyen, ellerine fırçaları alan "usta" eğitimciler, 21 derslikli okulun sınıf ve koridorlarını özenle boyuyor, eskiyen sıraları zımparalayıp, boyayarak cilalıyor.

Okul Müdürü Cüneyt Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun yaklaşık 6 yıldır boyasının yapılmadığını, sınıflardaki ve koridorlardaki boyaların yıprandığını anlattı.

Yaz döneminde okulda bulunduklarını ve öğrencilerin ve öğretmenlerin olmadığı bu dönemin sakin geçtiğini ifade eden Gümüş, müdür yardımcıları ile bu dönemi değerlendirip okulu fiziki olarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlamak için bir karar aldıklarını belirtti.

"Okulumuzu, sınıflarımızı ve koridorlarımızı boyayalım, bir elden geçirelim diye düşündük." diyen Gümüş, şöyle devam etti:

"Bunun için de bir ekonomik kaynak gerekiyor. Her şeyi devletten beklememek gerekir diye yola çıktık. Öğretmen arkadaşlarımızla görüşmemiz sonrasında onlar da karınca kararınca ellerinden geldiğince maddi destekte bulundular. Biz de müdür ve müdür yardımcılarımızla yaz boyunca okulda olduğumuz için bu fırsatı değerlendirelim istedik. Müdür yardımcılarımızla beraber bu işe başladık."

Gümüş, okulda toplam 800 metrekare alanı boyayacaklarını, 3 kişi ile 3 haftada boya çalışmasını bitirmeyi amaçladıklarını aktardı.

- "Çalışırken oldukça zevk alıyoruz"

Boyama ve temizlik çalışmalarında sadece okul idarecilerinin görev aldığına işaret eden Gümüş, "Başka da bir çalışanımız yok. Çalışırken oldukça zevk alıyoruz. Zevkle bu işi yapıyoruz. Boyanın yanı sıra sınıflarımızda bulunan sıraları da zımpara ile zımparalayıp kötü görüntüsü gittikten sonra boyayıp güzel bir şekilde dersliklerimizi yeni eğitim yılında öğrencilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Müdür Yardımcısı Bünyamin Tanır ise şöyle konuştu:

"Okulumuzda duvarlar ve sıralar çok kirli idi. Bu kirliliği gidermek için öğretmen arkadaşlara fikir teatisinde bulunduk. Onlar maddi destek verdi. Biz de müdür ve müdür yardımcılarımız ile gönüllü olarak sınıflarımızı boyadık, sıraları vernikleyeceğiz. Güzel bir çalışma oldu bizim açımızdan da yazın burada boş zamanımız oluyor, bu boş zamanımızda okulumuza güzel bir renk kattık. Bizim için de güzel bir yaz oldu."

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