HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yöneticiden site sakinine dayak! 'Sen benim hakkımda konuşuyormuşsun' deyip saldırdı

Yöneticiden site sakinine dayak! 'Sen benim hakkımda konuşuyormuşsun' deyip saldırdı

30.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 3 bin kişinin yaşadığı sitede meydana gelen korkunç olayda yönetimin aidatlara yüzde 140 zam yapması nedeniyle eylem yapan site sakinleriyle birlikte röportaj veren ve tepki gösteren engelli site sakini; site yöneticisi tarafından hastanelik edildi. Burnu ve elmacık kemiği kırılan adam, ''beni öldürmeye teşebbüs etti. Zamma karşı olduğumuz ve röportaj verdiğim için ‘sen benim hakkımda konuşuyormuşsun’ diyerek saldırdı'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yöneticiden site sakinine dayak! 'Sen benim hakkımda konuşuyormuşsun' deyip saldırdı

Korkunç olay Bursa merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde 3 bin kişinin yaşadığı sitede meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz hafta site yönetimi tarafından aidatlara yapılacak yüzde 140'lık zamma tepki için İHA muhabirlerine röportaj veren 57 yaşındaki engelli Nihat Altılar, site yöneticisi S.K. tarafından darp edildi. Burnunda ve elmacık kemiğinde çok sayıda kırık olduğu öğrenilen Nihat Altılar, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan, yapılan tetkiklerde burnunda ve elmacık kemiğinde çok sayıda kırık tespit edilen ve yattığı sedyede yaşadığı olayı anlatan Nihat Altılar’ın “Yönetimdeki başkan yardımcısı S.K., beni öldürmeye teşebbüs etti. Biz aidatlara yapılacak olan zamma karşı olduğumuz ve röportaj verdiğim için ‘sen benim hakkımda konuşuyormuşsun’ diyerek saldırdı. Öldürmeye teşebbüs etti” dediği görüntülere ulaşıldı.

AW657814_02

HAKSIZ ZAMMA KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN DÜN TEHDİT, BUGÜN DARP EDİLDİ

Avukatıyla site aidatlarına yapılacak zammın iptali için görüşmeye gittiğini aktaran talihsiz adamın komşusu Kadri İlkin, “Bugün son derece nahoş bir olayla karşılaştık. Komşumuz Nihat Altılar’ı site yönetimi yetkilisi ciddi şekilde darp etmiş. Arkadaşın burnu kırılmış ve son derece sıkıntı yaşıyor. Hukuki olarak gereken ne varsa hepsi sırasıyla yapılacak. Yaşadığımız bu olaydan dolayı mağdur olan Nihat Altılar’ın tüm komşular arkasında destekçisiyiz. Geçtiğimiz Çarşamba aidat artışıyla ilgili bir toplantı yaptık.

AW657814_08

Bu toplantıya istinaden Nihat bir röportaj verdi. Onun akabinde yönetici olan arkadaş ‘benim arkamdan laf yapıyormuş, onun akıbeti iyi olmayacak’ demiş dün akşam. Bugün ise bu olay meydana geldi. Yöneticiyi ben uyardım. Senin hakkında söylemleri varsa hukuki olarak hakkını arayabilirsin. Ancak bu durum meydana geldi. Ben de avukatımla yapılacak zamla ilgili toplantıdaydım. Nihat’la böyle bir durum yaşandığını öğrendim ve ona destek için hastaneye geldim. Hiç hoş olmayan bir durum. Gereken yasal mücadeleyi verecek. Komşuma yapılan bu hareketi kınıyorum” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesinin kullandığı araç 6 aylık Ela'ya mezar olduAnnesinin kullandığı araç 6 aylık Ela'ya mezar oldu
İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!
NATO Zirvesi’nde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdiNATO Zirvesi’nde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Putin'den dünyayı tedirgin eden açıklama! 'Karşılık veririz'

Putin'den dünyayı tedirgin eden açıklama! 'Karşılık veririz'

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

İki buçuk yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi...

İki buçuk yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geldi...

İlginizi Çekebilir

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.