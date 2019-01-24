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Yöneticiler Konferansı yeni Malezya kralını seçmek için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 07:34 | Son Güncelleme

Dokuz eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, Malezya'nın yeni kralını belirlemek üzere toplandı

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtını bırakmasının ardından ülkedeki 9 eyaletin krallarından oluşan Yöneticiler Konferansı, yeni Malezya kralını seçmek için bir araya geldi.

Devlet haber ajansı Bernama'ya göre yerel saatle 10.00'da başkent Kuala Lumpur'da kralın hüküm sürdüğü Milli Saray'da bir araya gelen eyalet kralları, saat 10.30'da toplantıya başladı.

Terengganu Eyalet Kralı Sultan Mizan Zeynel Abidin'in başkanlık ettiği toplantıya, istifasının ardından eyaletine dönerek Kelantan Eyalet Krallığına devam eden Sultan V. Muhammed ise iştirak etmedi.

Yöneticiler Konferansı toplantısının yerel saatle 13.00'te sona ermesi ve seçilen yeni kralın ilan edilmesi bekleniyor.

Eyaletler arası dönüşümlü sistemde sırası gelen Pahang eyalet kralının, yeni Malezya kralı seçileceği tahmin ediliyor.

Malezya basını, 15 Ocak'ta Pahang eyalet tahtını babası Sultan Ahmed Şah'tan devralan Tengku Abdullah'ın yeni Malezya kralı olacağına kesin gözüyle bakıyor.

- Malezya'da kral seçimi

Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan ve ülkenin dokuz eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.

Kanunlar gereğince Malezya Krallığı, Yöneticiler Konferansı üyesi dokuz eyalet arasında dönüşümlü belirleniyor. Sırası gelen eyalet kralı, yaşının küçük olması, konferans üyelerinin onayını alamaması ve tahta çıkmayı istememesi gibi istisnai durumlarda ülke krallığına geçemiyor.

Dönüşüm listesine göre görevini bırakan Sultan V. Muhammed'in eyaleti Kelantan'ın ardından Malezya krallığına Pahang, Johor ve Perak eyaleti krallarından birinin geçmesi bekleniyor.

Yeni Malezya kralı, Yöneticiler Konferansının bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesiyle belirleniyor.

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eyalet kral Malezya Sultan

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