Yöneticiliği bırakıp memleketi Hatay’a dönen Yusuf İşler, hobi olarak başladığı bamya yetiştiriciliğini mesleğe dönüştürdü. Japon bamyanın yanısıra kabak ve biber üretimi de yapan İşler, huzuru tarımda bulduğunu söyledi.

Daha önce büyük şehirlerde yöneticilik yapan 41 yaşındaki Yusuf İşler, işini bırakarak Suriye sınırındaki memleketi Yayladağı’na döndü. İlçede hobi olarak başladığı tarımda kısa sürede büyük mesafe kateden İşler, 20 dönümlük arazinin yarısına Japon bamya, diğer yarısına da biber ve kabak ekti.

Yayladağı ilçesinde ilk defa Japon bamya ekimini yaptığını ve başarılı sonuçlar elde ettiğini söyleyen İşler, “18 yıldır Yayladağı’nda değildim, büyük şehirlerde özel şirketlerde yöneticilik yaptım. Yayladağı’na geri döndüğümde önce bu işi hobi olarak yapmaya başladım. Sonra maddi ve manevi huzur olarak çok mutlu oldum ve bu işi ticarete çevirdim. Küçük ekimle başladığım bahçede şimdi 10 dönüm bamya var, 5 dönüm kabak ve 5 dönüm de biber var. Bamya hasadına başlayalı bir hafta oldu, tahmini olarak da Ekim ayının sonuna kadar hasadımız devam edecek. Bamyamızın cinsi Japon kısa bamya. Normalde bu bölgede ekilen bamya değil, bu topraklarda daha çok kırmızı bamya ekiliyor. Biz bu yıl bunu deneyelim dedik, çokta memnunuz. Dönümüne yaklaşık 600 kilogram ürün bekliyoruz. İlk hasada başlayalı bir hafta oldu ve şuanda beklediğimizin üzerinde gidiyoruz. Bu yıl istediğimiz verimi yakalayabilirsek, bunu her yıl daha da büyüterek ilerletmeyi düşünüyoruz” dedi.