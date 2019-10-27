Yöneticiliği bırakıp yaşam öyküsü kitabı yazmaya başladı

Kurumsal firmalarda yöneticilik yaparken işini bırakan ve kendisini yaşam öyküsü temalı kitap yazmaya adayan Evrim Çelenk, “Bu üniversiteden beri hayalini kurduğum bir işti. Kurumsal yaşamla birlikte yürümedi. Bir süre sonra bütün işlerimi bırakıp kendimi yazmaya verdim. Profesyonel olarak 28 kitap yazdım” dedi.

2004 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiyken Evrim Çelenk (36), bitirme projesi olarak yaşam öyküsü konusunu seçti. Bunun üzerine araştırma yaparak tiyatro sanatçısı Altan Erkekli’yle ilk yaşam öyküsü kitabını yazdı ve okuldan mezun oldu. Daha sonra kurumsal firmalarda yöneticilik yapan Çelenk, içinde hep ukde kalan kitap yazma işini dışarıdan devam ettirdi. 2019 yılına geldiğinde ise birçok ünlü sanatçı ve iş adamının otobiyografi kitabını yazan Evrim Çelenk, kurumsal iş hayatını bırakıp kendisini tamamen yazmaya verdi.

“İş adamlarının tercihi”

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Evrim Çelenk, “Yaşam öyküsü konusu dikkatimi çekti. Türkiye’de bu anlamda yapılmış akademik çalışma yoktu. Araştırdım, yurt dışından kaynakları getirdim ve daha sonra da ilk araştırmamı yaptım. İlk çalışmamı tiyatro ve sinema oyuncusu Altan Erkekliyle yaptım. O eserden sonra bu konu daha da ilgimi çekti. Ondan sonra insanların yaşamlarını daha çok araştırıp yazmaya başladım. Genellikle ünlü kişilerle biyografi çalışmaları yapıyorum. Yaşamları merak edilen kişilerle çalışmalar yapıyorum. Genelde iş adamları bu çalışmaları tercih ediyor. Başarılarını anlatmak ve başka insanlara aktarmak istiyorlar. Sanat yaşamında veya iş yaşamında başarılı olmuş kişilerle çalışmalar yapıyorum. Aile büyüklerinin yaşamını kitap haline getirmek isteyenler oluyor” diye konuştu.