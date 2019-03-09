HABER

Yöneticiliği bıraktı, "süt taksi" projesini hayata geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Bursa’da yöneticilik kariyerine 7 Yıl önce son veren Serkan Cömert, "süt taksi" ile iş hayatına atılldı.

Yöneticiliği bıraktı, "süt taksi" projesini hayata geçirdi

Bursa’da yöneticilik kariyerine 7 Yıl önce son veren Serkan Cömert, "süt taksi" ile iş hayatına atılldı. Bire bir taksi tasarımı verdiği mini aracıyla yollara çıkan Cömert, telefondan aldığı siparişleri 3 saat içerisinde evlere ulaştırıyor.
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olan Serkan Cömert 42 yaşında, iş hayatına perakende satış sektöründe başladı. 2016 yılına kadar yapı-inşaat sektöründe yönetici olarak çalışan Cömert, kendi işini yapmak istedi. Ardından kendi işini kurmaya karar veren Cömert, “süt taksi” projesini hayata geçirdi. “Bu aracı almadan önce süthanede 5 yıllık bir deneyim kazandım” diyen girişimci, bire bir taksi tasarımını verdiği mini aracıyla yollara çıktı. Cömert telefondan aldığı süt siparişlerini 3 saat içerisinde evlere ulaştırıyor.
6 yıl Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinde yönetici olarak çalıştığını anlatan Serkan Cömert, “Süt perakendeciliği anlamında bir eksik olduğunu fark ettim. Yapı market sektöründe çalışırken daha çok Amerika ve Avrupa’da olan organizasyonel firmaların yaptığı bu işle karşılaştım. Bu firmalar tamamen kontrollü, denetimli ve organizasyonel kısımları yüksek seviyede seyretmiş firmalar. Türkiye’de olmayan bu eksikliği fark ettim. Fırsata dönüştürmeye karar verdim. İnsanların nasıl dikkatini çekeceğim konusunda belli araştırmalar yaptım ve bu projeyi hayata geçirdim” dedi.
İnek, manda, eşek ve deve sütü
Sütün her çeşidini satmak istediklerini belirten Cömert, “Ürün yelpazemizde holstein inek üstü, simental inek sütü, cerse tipi inek üstü, manda sütü bunun haricinde deve sütü ve eşek sütü var. Hedefimiz müşterimiz sütü istediği an müşteriye ulaştırabilmektir. Yeni bir sloganımız da var; su satar gibi süt satacağız” diye konuştu.

Yöneticiliği bıraktı,

Yöneticiliği bıraktı,

Yöneticiliği bıraktı,

Yöneticiliği bıraktı,

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Son açıklama az önce geldi! ArtacakSon açıklama az önce geldi! Artacak
Avcılar'da park halindeki kamyonet yandıAvcılar'da park halindeki kamyonet yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son açıklama: Marmara'da sıcaklık artıyor

Son açıklama az önce geldi! Artacak

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

'Mayalılar' hırsızlık çetesinin firari üyesi tutuklandı

'Mayalılar' çetesinin son üyesi de yakalandı

Bağcılar’da otelde yangın paniği

Bağcılar’da otelde yangın paniği

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Gece saatlerinde raylara indirildi! Başlıyor

Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Bakırköy’de kırmızı ışıkta geçen sürücü kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.