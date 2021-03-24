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Yönetimden Göçmen Çocukları İki Üste Barındırma Talebi

24.03.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı Salı günü yönetim içinden, yanında ebeveyni bulunmayan çocuklara Teksas’taki iki askeri tesiste barınak sağlanması yönünde bir talep aldıklarını bildirdi

Yönetimden Göçmen Çocukları İki Üste Barındırma Talebi

ABD Savunma Bakanlığı Salı günü yönetim içinden, yanında ebeveyni bulunmayan çocuklara Teksas’taki iki askeri tesiste barınak sağlanması yönünde bir talep aldıklarını bildirdi. ABD-Meksika sınırında artan göçmen akışı, barınma ve diğer lojistik ihtiyaçların sağlanmasını zorlaştırıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan talep Biden yönetimi için bir ilk. Pentagon Sözcüsü John Kirby, yönetimin talebi San Antonio ve Fort Bliss üsleri için yaptığını söyledi. Kirby, talebin yeni iletildiğini, Savunma Bakanlığı’nın her destek talebinde olduğu gibi inceleme ve değerlendirme yapacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ise henüz Reuters haber ajansının konuyla ilgili yorum talebini yanıtlamadı.

Öte yandan ABD yönetiminden yetkililer ABD’nin güney sınırına göçmen akışını kontrol altına alabilmek için görüşmeler yürütmek üzere Meksika’da temaslarına başladı.

Görevi 20 Ocak’ta devralan Demokrat Joe Biden, eski Cumhuriyetçi başkan Donald Trump’ın katı göçmenlik politikalarını tersine çevirme sözü vermişti.Ancak görevi devralmasının ardından iki aydan az süre geçmişken Biden yönetimi sınırda gittikçe artan bir insani krizle karşı karşıya kaldı.

Geçen hafta Biden yönetiminin üst düzey bir yetkilisi bu yıl Amerika-Meksika sınırına giden göçmenlerin sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu açıklamıştı. Sayısı artan göçmenlerin büyük kısmını yanında ebeveyni olmayan çocuklar oluşturuyor.

Biden anne-babası ya da yasal hamisi olmayan bu çocukları barındırma konusunda sorun yaşıyor, çocuklar günlerdir sınırdaki kalabalık tesislerde kalıyor.

Cumhuriyetçiler göç politikalarını gevşettiği için Biden yönetimini eleştiriyor. Demokratlar ise sınırdaki tesislerin koşullarından ve çocukların uzun süre bu tesislerde tutulmasından endişeli.

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