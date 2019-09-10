Yönetmen arkadaşları Süleyman Turan'ı anlattı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde kalan sinema yönetmenleri, Kadıköy’deki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Süleyman Turan’ı anlattı.

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden ve milli basketbolcu Ertem Göreç, "Ben sabahleyin televizyonda duydum, çok üzüldüm. Çok eski bir arkadaşımdı. Çok iyi bir meslektaşımdı. Epey bir filmlerde çalıştık. Başrolü oynamazdı ama çok yönlü bir sanatçıydı. Hem ressam hem karikatürist hem de çok iyi bir insandı. Çok yumuşak çok saygılı. Hayatta değişmeyen bir tek şey var, ölüm. Onu kabul etmek zorundayız. Bilmediğimiz bir şeye doğru gideceğiz. Yarın inşallah cenazesini kaldırırlarken buranın müdürü, bir minibüs tahsis edecek. Arkadaşlar, meslektaşlar hepimiz gideceğiz. Son görevimizi yapacağız. Söyleyecek bir şey yok. Üzülüp kalıyoruz o kadar. Dakikasında, saatinde gelirdi işine. Kostümleri hazır ve büyük bir ciddiyetle. Çok başarılı bir oyuncuydu. Başrolü oynamadı ama başrol kadar etkili roller oynadı ve filme çok katkıları oldu.” dedi.