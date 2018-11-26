Yönetmen Bertolucci Yaşamını Yitirdi

Paris’te Son Tango ve Son İmparator gibi ses getiren filmlerin unutulmaz yönetmeni Bernardo Bertolucci 77 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören İtalyan yönetmen, Son İmparator filmi ile en iyi yönetmen ödülünü almıştı.

Ünlü yönetmen 1972’de çektiği Paris’te Son Tango filmindeki tecavüz sahnesi nedeniyle hapis cezası almıştı Bertolucci 2016’da sahnenin kadın oyuncusu Maria Schenider’ı yeterince bilgilendirmediğini itiraf etmişti.

Kadın hareketlerinin hedefi olan Bertolucci, son filmini 2012 yılında yönetti.

