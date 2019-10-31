Yönetmen Gürsel Ateş Karaman’da “Karaman’ın Yıldızları” belgeseli çekti

Türkiye’nin ünlü yönetmenlerinden Gürsel Ateş, Karaman’da, “Karaman’ın Yıldızları” isimli kısa belgesel filmi çekti.

Ekmek Teknesi, Deniz Yıldızı ve Beni Affet başta olmak üzere birçok dizi ve filmin yönetmenliğini yapan Gürsel Ateş Karaman’da belgesel çekti. KOP ile Karaman’ın 5 manevi mimarı tanıtılıyor’ projesi kapsamında Karaman’a gelen ünlü yönetmen Gürsel Ateş, ‘Karaman’ın Yıldızları’ belgesel filminin yönetmenliğini yaptı. Belgesel filmi için; Karaman Kalesi, İmaret Camisi, Alâeddin Bey Kümbeti, Hürrem Dayı Evi, Tartan Konağı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin kütüphanesi kullanıldı. Belgesel filminde Sezai Yeşilyurt başta olmak üzere Cemal Olgaç, Furkan Aslan, Yalçın Gül, İdris Altuner, Muhammed Erciyas, Bektaş Özdemir, Mülazım Polat ve Deniz Koca gibi dizi oyuncuları rol aldı. Çekimleri 2 gün süren belgesel filminin sahneleri gece ve gündüz çekildi.

“Bu şahsiyetler, bizi bir arada tutan kişilerdir”

Çekimlerin tamamlanmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan ünlü yönetmen Gürsel Ateş, “Karaman’ın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden Hazreti. Mevlana, Piri Reis, Yunus Emre, Kazım Karabekir ve Karamanoğlu Mehmetbey’in anlatıldığı kısa belgesel filmi çekmek üzere buraya geldik” dedi.

"Bu şahsiyetler gerek milli, gerekse manevi yönden bizi bir arada tutan kişilerdir" diyen Gürsel Ateş, "Bizi biz yapan değerler üzerinde dizilerimizi çekersek, hayatımızda önemli yerlerde olacaklar. Bizim yabancıların kendi hikayelerini almamıza gerek yok. Dizilerimizde kendi hikayelerimizi anlatmamız fazlasıyla bizlere yeter” diye konuştu.

