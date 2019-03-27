YÖNETMEN MUSTAFA KEMAL UZUN'U ÖLDÜREN KİŞİYE 21 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

*Mahkeme sanığa "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimi uygularken, sanık, "Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Şile'de yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u (60) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Osman A. (19) "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi de uygulanarak "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Osman A.'yı "Hırsızlık" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Osman A. mahkemede "Bu olayda ben de mağdur edildim. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.

"PİŞMANIM GENÇLİĞİMİ BANA GERİ VERİN HAKİM BEY"

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Osman A.'nın avukatı olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirterek, "Müvekkilim meşru müdafaa kapsamında eylemi gerçekleştirmiştir. Beraatini talep ederim" dedi. Sanık Osman A. da "Bu olayda ben de mağdur edildim. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.