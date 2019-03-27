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YÖNETMEN MUSTAFA KEMAL UZUN'U ÖLDÜREN KİŞİYE 21 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

*Mahkeme sanığa "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimi uygularken, sanık, "Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.  Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Şile'de yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u (60) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Osman A.

*Mahkeme sanığa "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimi uygularken, sanık, "Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Şile'de yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u (60) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Osman A. (19) "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi de uygulanarak "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Osman A.'yı "Hırsızlık" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Osman A. mahkemede "Bu olayda ben de mağdur edildim. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.

"PİŞMANIM GENÇLİĞİMİ BANA GERİ VERİN HAKİM BEY"
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Osman A.'nın avukatı olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirterek, "Müvekkilim meşru müdafaa kapsamında eylemi gerçekleştirmiştir. Beraatini talep ederim" dedi. Sanık Osman A. da "Bu olayda ben de mağdur edildim. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin Hakim Bey" dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Osman A.'yı "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan mübbet hapis cezasına çarptırdı. Müsnet suçun maktülden kaynaklanan haksız tahrik altında işlendiğinin anlaşıldığını belirten mahkeme heyeti, sanığın cezasını 15 yıl hapis cezasına düşürdü. Sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri lehine indirim kabul eden mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak sanık Osman A.'yı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. "Hırsızlık" suçundan da sanık Osman A.'ya "İyi hal" indirimi uygulanarak 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanık Osman A.'nın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yönetmen Mustafa Kemal Uzun ile dizilerde figüranlık yapan Osman A.'nın 10 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da buluşarak Uzun'a ait Şile'deki eve gittikleri, burada alkol aldıkları belirtiliyordu. Yönetmenin cinsel yakınlaşması üzerine tarafların tartıştıkları, Osman A.'nın beyzbol sopası ve bıçakla Uzun'a saldırarak öldürdüğü, olaydan bir gün sonra da karakola giderek teslim olduğu belirtilen iddianamede, Osman A.'nın, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Nitelikli yağma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

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