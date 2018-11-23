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Yönetmen Tunç Başaran taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki evinde fenalaşarak düşen ve Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yönetmen Tunç Başaran (78), taburcu edildi.

Yönetmen Tunç Başaran taburcu edildi

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki evinde fenalaşarak düşen ve Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yönetmen Tunç Başaran (78), taburcu edildi.
Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile yaşayan yönetmen Tunç Başaran, 12 Kasım Pazartesi akşamı evinde fenalaşarak düştü. Başaran, çağrılan ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç Başaran'ın düşmeden kaynaklanan önemli bir sağlık sorununun olmadığı, ancak böbreklerinde enfeksiyon olduğu belirlendi.
Hastanedeki tedavi süresince Başaran'ı oyuncu kız kardeşi Meriç Başaran'ın yanı sıra ünlü aktör Ahmet Mekin de yalnız bırakmadı. Hastane çalışanları da Tunç Başaran'ı ziyaret edip, selfie çekti.
'KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'
Başaran, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kendisini çok iyi hissettiğini belirten Tunç Başaran, doktorlarına teşekkür etti. Başaran, "Tedavim boyunca başta Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başhekim Muzaffer Şenveli ve bütün doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce hastane fobisi olan biriydim, ancak burada benimle çok iyi ilgilendiler. Hatta doktorlar taburcu edeceklerdi, ben birkaç gün daha kalmak istedim. Sağlığıma tamamen kavuştum. Kendimi 6-7 ay öncesinden daha iyi hissediyorum. Tedavim süresince gerek telefonla gerekse gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulunan bütün dostlarıma teşekkür ederim" dedi.
HASTANENİN NEŞE KAYNAĞI OLDU
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli, Tunç Başaran'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:
"Hastamız, 112 Acil ile hastanemize intikal etti. Böbreklerin mikrop kapması teşhisi kondu. Bu rahatsızlık sonucunda hasta dengesizlikler yaşayarak düşmüş, acile düşme ile getirildi. Üroloji servisinde tedavi süresince hastamızın diğer şikayetlerini de değerlendirdik. Dahiliye ve göğüs ile ilgili sıkıntıları ile de doktorlarımız yakından ilgilendi. Hastamızın tedavi süreci olumlu bir şekilde tamamlandı. Başaran hastanede kaldığı süre boyunca bizlerin ve çalışanlarımızın da neşe kaynağı oldu. Çalışanlarımız onunla sohbet etti, anılarını dinledi. Bizlere çok güzel fıkralar anlattı. Hastamızın sağlığına kavuşmasından dolayı bizler de mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.
Tunç Başaran, 'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Piano Piano Bacaksız', 'Kaçıklık Diploması', 'Sen de Gitme Triyandafilis' gibi ödüllü filmleriyle tanınıyor.

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Yönetmen Tunç Başaran taburcu edildiYönetmen Tunç Başaran taburcu edildi

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