Yönetmen Yavuz Özkan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Özkan'ın ailesi, yakınları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski DİSK Başkanı Kani Beko, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Nebil Özgentürk, Berhan Şimşek, Rutkay Aziz, Mehmet Aslantuğ, Menderes Samancılar, Halil Ergün, Şemsi İnkaya, Nur Sürer, Ferdi Artuner, Kerem Alışık, Atilla Dorsay'ın da aralarında bulunduğu sanat ve siyaset camiasından birçok isim katıldı.

Aralarında Antalya Altın Portakal, Ankara Uluslararası Film Festivali, İstanbul Film Festivali, Adana Altın Koza'nın yer aldığı birçok film festivalinde ödül alan yönetmen Yavuz Özkan, organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, önceki gün, yaşamını yitirdi. En son 2010 yılında, senaryosunu da yazdığı 'İstanbul'da Aşk' filmini yöneten Özkan için bugün Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Yavuz Özkan'ın cenazesi, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Sanat camiasından dostları, yönetmen Özkan'ı kortej eşliğinde, alkışlarla son yolculuğuna uğurladı.

Film eleştirmeni Atilla Dorsay, Yavuz Özkan'ı ilk filminden itibaren takip ettiğini belirterek "Yönettiği Maden ve Demiryol, bence Türkiye'de politik sinemanın başyapıtları. Onu en çok politik filmleriyle hatırlayacağız ve her zaman çok seveceğiz" dedi.

Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti'nde oynayan oyuncu Mehmet Aslantuğ ise "Trajik olan, bu kayıptan çok onları 60'larında bu ülkenin algısı sinemada bir tür emekli etti. Tabii ki bu onların kıymetinden bir şey kaybettirmedi. Ama hepsi halkı için, halkına daha çok şey anlatmaya, daha çok şey söylemeye hazırdılar. Bunu para pul için yapmayacak kadar özel adamlardı. Gidiyorlar işte beyaz atlarına binip" diye konuştu.

