HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yonga kıtlığının yıllarca sürebileceğini söyledi

Yonga kıtlığının yıllarca sürebileceğini söyledi

02.06.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Intel CEO’su, dünyanın yaşadığı yonga kıtlığının önceden tahmin edilenden çok daha uzun sürebileceğini yineledi. Yönetici, dünya çapında yarı iletken kıtlığının birkaç yıl daha devam edebileceğini belirtti.

Yonga kıtlığının yıllarca sürebileceğini söyledi

Daha önce Intel CEO’suna çip kıtlığının en az iki yıl daha süreceği söylenmişti. Pat Gelsinger, bu sorunun daha uzun süre uzayabileceğini ekledi. Reuters raporuna göre üst düzey yetkili, Taipei’deki Computex Ticaret fuarının sanal bir oturumunda, Coronavirüs salgınının neden olduğu uzaktan çalışma ve çevrimiçi eğitim eğiliminin “yarı iletkenlerde patlayıcı bir büyüme döngüsüne” yol açtığını söyledi.

Bu, mevcut küresel tedarik zincirlerinde büyük bir baskıya neden oldu. “Ancak endüstri yakın vadeli kısıtlamaları gidermek için adımlar atarken, ekosistemin dökümhane kapasitesi, alt tabakalar ve bileşenlerin eksikliğini gidermesi hala birkaç yıl alabilir” diye de ekledi. Intel Ceo’su Gelsinger, bu açıklamayı daha önce Nisan ayında yapmıştı ve yarı iletken eksikliğinin “birkaç yıl” sürebileceğini söylemişti.

Bununla birlikte, “ABD ve Avrupa’daki diğer yerlere genişlemeyi ve dünya için sürdürülebilir ve güvenli bir yarı iletken tedarik zinciri sağlamayı planlıyoruz” dedi. İlginç bir şekilde, Logitech’in (Bracken Darrell) CEO’su, şirketin üç ila altı ay daha sürebilecek tedarik sorunları ile karşı karşıya olduğunu belirterek, küresel yonga kıtlığı ile ilgili olarak tartıştı. Ayrıca, bazı endüstrilerin bu sorunla bir yıla kadar karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi. Darrell, “Diğerleri gibi biz de eksiklikleri hissettik, ancak onları iyi bir şekilde hafifletmeyi başardık. Üretimi artırmak zaman alıyor ancak bu arada fiyatlar da ayarlandı. ” şeklinde konuştu.

Dünyanın en iyi 10 kulüp logosu seçildi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Apple yavaş yavaş OLED’e geçiyorApple yavaş yavaş OLED’e geçiyor
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Biden'a tepki: Artık bıktık

Erdoğan'dan Biden'a tepki: Artık bıktık

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

Survivor'da şaşırtan eleme! Sevilen yarışmacı veda etti

Survivor'da şaşırtan eleme! Sevilen yarışmacı veda etti

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.