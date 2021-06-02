Yonga kıtlığının yıllarca sürebileceğini söyledi

Daha önce Intel CEO’suna çip kıtlığının en az iki yıl daha süreceği söylenmişti. Pat Gelsinger, bu sorunun daha uzun süre uzayabileceğini ekledi. Reuters raporuna göre üst düzey yetkili, Taipei’deki Computex Ticaret fuarının sanal bir oturumunda, Coronavirüs salgınının neden olduğu uzaktan çalışma ve çevrimiçi eğitim eğiliminin “yarı iletkenlerde patlayıcı bir büyüme döngüsüne” yol açtığını söyledi.

Bu, mevcut küresel tedarik zincirlerinde büyük bir baskıya neden oldu. “Ancak endüstri yakın vadeli kısıtlamaları gidermek için adımlar atarken, ekosistemin dökümhane kapasitesi, alt tabakalar ve bileşenlerin eksikliğini gidermesi hala birkaç yıl alabilir” diye de ekledi. Intel Ceo’su Gelsinger, bu açıklamayı daha önce Nisan ayında yapmıştı ve yarı iletken eksikliğinin “birkaç yıl” sürebileceğini söylemişti.

Bununla birlikte, “ABD ve Avrupa’daki diğer yerlere genişlemeyi ve dünya için sürdürülebilir ve güvenli bir yarı iletken tedarik zinciri sağlamayı planlıyoruz” dedi. İlginç bir şekilde, Logitech’in (Bracken Darrell) CEO’su, şirketin üç ila altı ay daha sürebilecek tedarik sorunları ile karşı karşıya olduğunu belirterek, küresel yonga kıtlığı ile ilgili olarak tartıştı. Ayrıca, bazı endüstrilerin bu sorunla bir yıla kadar karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi. Darrell, “Diğerleri gibi biz de eksiklikleri hissettik, ancak onları iyi bir şekilde hafifletmeyi başardık. Üretimi artırmak zaman alıyor ancak bu arada fiyatlar da ayarlandı. ” şeklinde konuştu.

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