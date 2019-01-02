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Yöntem değiştiren sigara kaçakçılarına göz açtırılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

İzmir'de alınan güvenlik tedbirleriyle tır ve kamyonlara yüklenerek karton paket halinde yurda sokulmaya çalışılan ve terör örgütlerinin önemli finans kaynakları arasında gösterilen kaçak sigaranın piyasaya sürülmesi büyük ölçüde önlendi - Güvenlik güçlerinin takibinden kurtulmak için "dal sigara" tabir edilen doldurulmuş ya da sarma tütüne yönelen kaçakçıların bu yeni yönetimini de deşifre eden polis ekipleri, başarılı operasyonlarla dağıtım ağını çökerttikleri kaçakçılara darbe vurdu - Kentte sigara kaçakçılarına geçen yıl 225 operasyon düzenleyen polis ekipleri, "tek dal" olarak satışa hazırlanan 3 milyon 518 bin 102 sigara ele geçirdi, 379 kişiyi gözaltına aldı - Ele geçirilen "tek dal" kaçak sigara miktarı, Türkiye geneli en yüksek yakalama olarak istatistiklere yansıdı

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'de güvenlik güçlerinin fabrikasyon karton paketler halinde yurda sokulan kaçak sigara ile etkin mücadele yapması, sigara kaçakçılarını yöntem değiştirerek "dal sigara" tabir edilen doldurulmuş ya da sarma tütüne yöneltti.

Kaçakçıların yeni yöntemini de deşifre eden polis ekipleri, geçen yıl düzenlenen 225 operasyonda, "tek dal" olarak satışa hazırlanan 3 milyon 518 bin 102 sigara ele geçirdi, 379 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen "tek dal" kaçak sigara miktarı Türkiye geneli en yüksek yakalama olarak istatistiklere yansıdı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 2018 yılında terör örgütlerinin finansmanında kullanıldığı belirtilen kaçak sigara ile etkin bir mücadele ortaya koydu.

İzmir polisi, milli güvenliği tehdit etmesinin yanı sıra, devlet bütçesine de ciddi ölçüde zarar veren yasa dışı sigara ticaretiyle mücadelede önemli mesafe kat etti.

Ekipler, fabrikasyon karton paketlerle doğu ve güneydoğudaki illerden tır ve kamyonlara yüklenerek batı illerinde piyasaya sürülmek istenen kaçak sigaraya geçit vermedi.

- Yöntem değiştirip "dal sigaraya yöneldiler"

Gümrük kaçağı sigara ile güvenlik güçlerinin etkin mücadelesinin artması nedeniyle kaçakçılar "dal sigara" tabir edilen doldurulmuş ya da sarma tütüne yöneldi.

Kaçak getirilen tütünü, makaron denilen boş sigara tüplerine doldurduktan sonra jelatin poşetlere koyarak piyasaya sürme yöntemine başvuran kaçakçılar, böylece kaçak ürünü düşük maliyetle cazip hale getirmeyi hedefledi.

Ancak kaçak sigarayı daha yaygın satabilmek için sigara doldurmaya başlayan kaçakçıların bu yeni yöntemi de güvenlik güçleri tarafından deşifre edildi.

Tekel büfeleri, bakkallar, hediyelik eşya satıcıları, hırdavatçılar, tuhafiyeciler ve pazar tezgahlarını mercek altına alan ekipler denetimleri sıklaştırdı.

- En fazla "tek sigara" İzmir'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl sigara kaçakçılığının önüne geçmek için 225 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 379 kişiye sigara kaçakçılığından adli işlem yapılırken 3 milyon 518 bin 102 sigara ele geçirildi. Bu rakam geçtiğimiz yıl Türkiye genelindeki en yüksek yakalama olarak istatistiklere yansıdı.

İzmir'i, 1 milyon 612 bin 94 yakalama ile İstanbul, 857 bin 288 yakalama ile Samsun takip etti.

Paket halinde fabrikasyon sigara yakalamasında ise 2 milyon 189 bin 131 yakalama ile Mardin emniyeti ilk sırada yer alırken, İzmir'de ise polisin sorumluluk alanında 467 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Güvenlik kaynakları, bu yakalama miktarı ile İzmir'in 13. sırada yer almasını, sigara kaçakçılarının kentteki yöntem değişikliğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi operasyon polis sigara kaçakçılığı terör örgütlerinin finansmanı

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