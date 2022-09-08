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Yöntemleri akılalmaz! Tutuklandı: Önce iç çamaşırı, sonra köy ekmeği, şimdi de...

08.09.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalanarak tutuklanan şahsın yöntemleri akıllara durgunluk verdi. Geçen sene iç çamaşırına dikilen bir parçada, mayıs ayında da bir köy ekmeğinin arasında uyuşturucu gizleyen şahıs, bu kez aracının arka tampon bölgesine uyuşturucu sakladı. Jandarma ekiplerinin yakaladığı şahıs, üçüncü olayının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yöntemleri akılalmaz! Tutuklandı: Önce iç çamaşırı, sonra köy ekmeği, şimdi de...

Kastamonu’da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken uyuşturucuyla yakalanan bir şahsın, geçtiğimiz yıldan beri kullandığı farklı yöntemler akıllara durgunluk verdi. Şahıs, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu’nun Araç ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma sırasında yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen S.B. ve B K. isimli şahısların içinde bulunduğu araç durduruldu. İşte detaylar...

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Uyuşturucu madde arama köpeği "Valör" ile yapılan aramada, aracın arka tampon bölgesinin içerisine zulalanmış şekilde 35 gram metamfetamin ve 20 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince S.B. ve B.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden S.B., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KÖY EKMEĞİNİN İÇERİSİNE GİZLEMİŞTİ

Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Mayıs ayında İstanbul’dan yolcu otobüsü ile Kastamonu’nun Abana ilçesine gelen S.B.’nin yanında bulunan köy ekmeğinin içerisine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ele geçirilmişti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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GEÇEN SENE DE İÇ ÇAMAŞIRINDAN ÇIKMIŞTI

S.B.’nin, 2021 yılında İstanbul’dan Kastamonu’ya yolculuk ederken yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine çorap dikilerek gizlenmiş şekilde 50 gram metamfetamin ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu uyuşturucu
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