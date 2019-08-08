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Yönten: “Sağlık turizminde Samsun’u güzel noktalara taşımaya devam edeceğiz”

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr.

Yönten: “Sağlık turizminde Samsun’u güzel noktalara taşımaya devam edeceğiz”

Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten, “Hastanemiz sadece Samsun değil dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine hizmet vermektedir. Bu anlamda sağlık turizmi açısından Samsun’u güzel noktalara taşımaya devam edeceğiz” dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri, teknolojik ve akıllı bina konsepti, güçlü hekim kadrosu, güler yüzlü personeli ile insanların kolayca ulaşabileceği yeni binasında, hasta kabulüne başladı. Yeni hastanenin tanıtım lansmanlarında, şehrin kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarına kadar hem kesimi yeni hizmet binasında ağırlayan Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Yakup Yönten, son olarak Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta’yı ve beraberindeki heyeti misafir ederek, yeni hastane hakkında bilgiler verdi.

“Hasta kabulüne başladık”
Ziyaret esnasında konuşan Yönten, gerekli belgelerin tamamlandığını ve artık hasta kabulüne başladıklarını söyledi. 22 yıldır Samsun’da sağlık sektöründe istihdam sağladıklarını ve hizmet verdiklerini kaydeden Yönten, “Biz sağlıkta ilk adımımızı atarken bugün geldiğimiz nokta itibarıyla yeni nesil hastanecilik olarak ilklere imza atıyoruz. Hastanemiz sadece Samsun değil dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine hizmet vermektedir. Bu anlamda sağlık turizmi açısından Samsun’u güzel noktalara taşımaya devam edeceğiz. Çiftlik hastanemizin ruhsatını yeni hastanemize taşıdık, artık burada hasta kabulüne başladık” diye konuştu.
Yeni hizmet binasının ’hayırlı olsun’ dileklerini ileten Usta ise Yönten’e çalışmalarında başarılar diledi.

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