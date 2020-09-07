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  4. ‘Yor verme’ tartışması silahlı kavgaya dönüştü

‘Yor verme’ tartışması silahlı kavgaya dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:52 | Son Güncelleme

Bursa’da, iki grup arasında ’yol verme’ tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Bursa’da, iki grup arasında ’yol verme’ tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle ara sokaktan caddeye çıkan sürücü ile sokağa dönüş yapan başka otomobilin sürücüsü arasında, tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Araçlardan inen taraflar birbirlerine girdiler.
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ekiplerine durumu bildirdi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından taraflar, araçlarına binerek, olay yerinden uzaklaştı.
Kavga anı ise anbean cep telefonu ile kaydedildi.
Polis, kavgaya karışan kişileri bulmak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

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