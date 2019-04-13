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'Yoran üst geçit' yerine tel bariyerler kırılarak açılan yaya geçidini kullanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) yaşamını yitirdiği kazanın yaşandığı yere yapılan üst geçidin altına çekilen tel örgü, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

'Yoran üst geçit' yerine tel bariyerler kırılarak açılan yaya geçidini kullanıyorlar

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın (19) yaşamını yitirdiği kazanın yaşandığı yere yapılan üst geçidin altına çekilen tel örgü, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Yolun karşısına geçmek için burayı kullanan öğrenciler, gerekçe olarak 'üst geçidin yorucu' olmasını gösteriyor.
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, geçen 14 Kasım günü üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından, olay yerine üniversite öğrencilerinin talebi üzerine Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından üst geçit, yapıldı. Şubat ayında kullanıma açılan üst geçidin altına ise tel örgü çekildi. Ancak, daha kısa sürede yolun karşısına geçmek isteyenler, tel örgüleri kırıp, kendilerine yol açtı. Yolun karşısına geçmek için burayı kullanan öğrenciler, böylelikle 50-60 adım, üst geçidi kullandıklarında ise 400-450 adım yürümek zorunda kaldıklarını söyledi.
Çok sayıda öğrenci de sosyal medya hesaplarından uzunluğunu eleştirdikleri üst geçide 'sırat köprüsü' benzetmesi yaptı.
'YENİ ÜST GEÇİTTE NEFESSİZ KALIYORUM'
Üst geçidin yorucu olduğunu ve yokuşlarda nefessiz kaldığını söyleyen Çağrı Uzun, "Bariyerlerin kırılması iyi bir şey değil tabii ki, tehlikeyi göze alıyorlar ama onlara ve bana da hak vermeleri lazım. Daha güzel tasarlanabilirdi bu üst geçit. Yokuşlar çok fazla. Genç insanlarız, spor olsun diye böyle bir şey düşündülerse bilemem ama genç olsak da birtakım sağlık sorunlarımız olabilir. Yokuş çıkarken nefessiz kalıyorum. Bu yüzden kırılan noktadan geçiş yapıyorum" dedi.
'BUGÜN BAĞLARLAR, YARIN YİNE KIRILIR'
Üst geçidin yapılmasına sevindiklerini ancak tel örgüyü kırarak, yolun karşısına geçmek için burayı kullanmaları nedeniyle kazaların kaçınılmaz olduğunu söyleyen kırtasiye dükkanı sahibi Hikmet Alkaya (55), "Üst geçidin yapılması tabii ki iyi bir gelişme ama daha kısa tutulabilirdi. Biraz abartılmış, aynı labirent gibi. Trafik burada sürekli akıcı halde. Telleri bugün bağlarlar, yarın yine kıraralar. Bu nedenle kalıcı çözüm üretilmeli" dedi. Bu arada belediye yetkilileri, tel örgülerin kesilmesini ardından yenilendiğini ancak yeniden kesildiklerini belirterk, bölgeye duvar öreceklerini belirttiler.

FOTOĞRAFLI

'Yoran üst geçit' yerine tel bariyerler kırılarak açılan yaya geçidini kullanıyorlar'Yoran üst geçit' yerine tel bariyerler kırılarak açılan yaya geçidini kullanıyorlar'Yoran üst geçit' yerine tel bariyerler kırılarak açılan yaya geçidini kullanıyorlar'Yoran üst geçit' yerine tel bariyerler kırılarak açılan yaya geçidini kullanıyorlar

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