Yöresel dokumacılığı yaşatmaya çalışıyorlar

Antalya'nın İbradı ilçesinde, geçmişi 300 yılı bulan yöresel dokumacılık kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Ormana Mahallesi'nde kadınlar, dokudukları el emeği göz nuru yöresel başörtüler ile aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ormana Mahallesi Muhtarı Fikret Canbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yörede asırlar önce yapılan dokumanın son 25 yıldır yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Eskiden mahallede her evin altında tezgahlar olduğunu aktaran Canbaş, açılan kurslarla dokumaya ilginin arttığını dile getirdi.

Kurs öğretmeninin ücretini karşılayan hayırseverlerin, beş dokuma tezgahı aldığını anlatan Canbaş, "Kadınlarımız bu işi hevesle, iştahla devam ettiriyor. Ormana bezi olarak marka olduk. Bayanlarımız adına çarşı içerisinde dükkan açtık. Ormana ürünlerini burada pazarlıyorlar. Yörede Ormana'dan başka yerde bu bezleri dokuyan yoktur. Bu dokuma sadece Ormana'ya özgüdür." vurgusu yaptı.

- Hem kültürlerini yaşatıyorlar hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar

Geleneksel dokumacılık yapan Nevin Peşmen, yöresel başörtüsünü dokuyarak geleneklerini canlandırdıklarını, farklı model ortaya çıkardıklarını ifade etti.