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Yöresel kıyafetler geçim kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de düzenlenen kır düğünlerinde yöresel kıyafet geleneği devam ederken, bu durum bölgede istihdam yaratıyor.

Yöresel kıyafetler geçim kaynağı oldu

Yaşar KAPLAN/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'de düzenlenen kır düğünlerinde yöresel kıyafet geleneği devam ederken, bu durum bölgede istihdam yaratıyor. Yöresel kıyafete olan ilgi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde kurulan atölyelerde üretim yapılıyor. Uzun yıllar İstanbul’da tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelen Bilal Taşçı, yöresel kıyafete yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.
Uzun yıllardır bölge insanı tarafından kullanılan erkek ve kadınların giydiği yöresel kıyafetler hala en çok tercih edilen giysilerin başında geliyor. Yöresel kıyafetler için iç piyasadaki kumaşlar kullanıldığı gibi Irak, İran ve Dubai'den getirtilen kumaşlar da kullanılıyor. Özellikle düğün ve nişan töreni gibi özel günlerde her yaştan kadın ve erkeğin tercih ettiği farklı özellikteki kıyafetler her yıl farklı modelleriyle satışa sunuluyor. Yöresel kıyafete olan ilgi nedeniyle Hakkâri il merkezi ve ilçelerinde çok sayıda atölye kurulurken, birçok insana da ekmek kapısı oldu. Uzun yıllar İstanbul'daki tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'ne gelen Bilal Taşçı, bölgede yöresel kıyafetlere yoğun ilgi olduğunu anlattı.
YURT DIŞINDAN SİPARİŞ ALIYOR
İstanbul’da mesleği öğrendikten sonra memleketi Şemdinli'ye döndüğünü anlatan Taşçı, "Burada bir terzi dükkânı açtım. Bir süre terzilik yaptıktan sonra yöresel kıyafete olan ilgiyi fark edince dükkânı yöresel kıyafet dikim atölyesine çevirme kararı aldım. İnanılmaz bir talep var. Şemdinli’de kadın ve erkeklerin geneli sadece düğünlerde değil normal hayatlarında da yöresel kıyafet giyiyor. Diyarbakır, Mardin, Yüksekova, Hakkâri ve birçok yerde yoğun bir talep var. İki modelimizi Almanya ve Fransa'ya gönderdik. Sosyal medya üzerinden de batı illerimize ve yurt dışından da birçok sipariş aldık. Özellikle yurt dışından son zamanlarda yükselen bir talep var. Yöresel kıyafetle iç piyasadaki kumaşları kullandığımız gibi Irak, İran ve Dubai’den getirttiğimiz kumaşları kullanıyoruz" dedi.

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Yöresel kıyafetler geçim kaynağı olduYöresel kıyafetler geçim kaynağı olduYöresel kıyafetler geçim kaynağı olduYöresel kıyafetler geçim kaynağı oldu

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