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Yöresel kıyafetli bez bebekler geçim kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan Azime Geçgil, unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetli bez bebekleri tasarlayıp satarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Geçgil: "Bez bebekleri yapmaya başlamadan önce eski fotoğraflara bakarak burada yaşayan insanların yıllar önce ne giydiğini araştırıp, bu kültürü yaşatan insanlarla görüştüm ve onlardan esinlenerek bez bebeklerin kıyafetlerini tasarlayıp dikmeye başladım"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan Azime Geçgil, yöresel kıyafetli bez bebekler üretip satarak hem geçimini sağlıyor hem de kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürü yaşatıyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Azime Geçgil, üniversite eğitimi sonrası bir süre yaşadığı İstanbul'da bazı özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptı.

Bir yıl önce de baba ocağı Tunceli'nin Ovacık ilçesine dönen Geçgil, üniversite yıllarında öğrendiği bez bebek yapımını yaygınlaştırmak için evinin bir köşesine atölye kurdu.

Atölyede, unutulmaya yüz tutmuş şalvar, çarık, puşi, tülbent ve bel kuşağı gibi yöresel kıyafetlerle tasarladığı bez bebeklerin yapımına başlayan Azime Geçgil, ürettiği bebekleri satarak geçimini sağlıyor.

Yöresel elbiselerin yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasına destek olan Geçgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrendiği sanatın kendisi için gelir kapısı olduğunu söyledi.

Üniversite yıllarında çocukları eğlendirebilmek için oyuncak yapımını öğrendiğini belirten Azime Geçgil, "Öğretmenlik konusunda eğitim alırken, çocukların ruh sağlığı gibi eğitimlerinin dışında onları eğlendirebilmek ve çeşitli bilgileri değişik yollarla sunmak için oyuncak yapımı eğitimi de aldım. O sırada zaten yaptığım oyuncaklara kendi yöremden de bir şeyler uygulamayı düşünüyordum. Birçok yörenin kendine özgü bez bebeği var, bizim yöremize baktığımda böyle bir şey yoktu ve kaybolmak üzere olan bir kıyafet kültürü vardı." dedi.

Geçgil, İstanbul'dan gelip Ovacık'a yerleştikten sonra bez bebek yapımına başladığını anlatarak, "Bebekleri yaparken tamamen doğal ürünler kullanıyorum. Günümüzde birçok oyuncak üründe plastik ve boya gibi zararlı maddeler bulunuyor. Böyle oyuncakları çocuklara vermekte emin olamıyoruz. Bu nedenle çocuklara güvenle verebileceğim oyuncak yapmak istediğim için bebeklerin yapımında bez ürünler kullanıyorum." diye konuştu.

- "Bez bebeklere talep gayet güzel"

Bez bebeklerin vatandaşlarca çok beğenildiğini anlatan Azime Geçgil, şunları kaydetti:

"Bez bebeklere talep gayet güzel ve umut verici. Tunceli'nin kıyafetlerine baktığımızda çok zengin kültürümüz yok. Kıyafet kültürümüz şalvar, puşi ve bel kuşağından oluşuyor. Bez bebekleri yapmaya başlamadan önce eski fotoğraflara bakarak, burada yaşayan insanların yıllar önce ne giydiğini araştırıp bu kültürü yaşatan insanlarla görüştüm ve onlardan esinlenerek bez bebeklerin kıyafetlerini tasarlayıp dikmeye başladım."

Geçgil, bebek satışlarından elde edeceği gelirle bir atölye kurup, arkadaşları ile bu işi geliştirmek istediğini de sözlerine ekledi.

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Azime Geçgil bez bebek Ovacık Tunceli

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