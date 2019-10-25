Yöresel lezzetler 3D teknolojisiyle buluştu

- "Gastronomide çığır açacak bir çalışma"

Doktor öğretim üyesi Yatmaz, AA muhabirine, aşçılık, pastacılık ve mutfak sanatları alanında çalışmalar yaptıklarını, dünyada, yiyeceklerin lezzetinin yanında özellikle son yıllarda görselliğinin de öne çıktığını söyledi.

3D yazıcıların gastronomi alanında da kullanılmaya başlandığını aktaran Yatmaz, "3D gıda yazıcısı alıp, bununla ilgili yöresel lezzetlerimizi uygulayabilir miyiz?' diye araştırma yaptık. Aldığımız cihazla püreler, çikolatalar başta olmak üzere akışkanlık sağlayan homojen ürünler üzerine çalıştık. Dünya örneklerinde en fazla patates püresi kullanılmakta ama biz buna yöresel lezzetlerimizi ekledik. Humusu çok başarılı şekilde uyguladık. Daha farklı yöresel ürünlerimiz üzerine çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Bunun, gelecekteki gastronomi sektörünün ilk basamağı olacağına değinen Yatmaz, kalifiye personel açığının giderilmesi için de şeflere avantaj sağlayacak bir çalışma olduğunu bildirdi.

Yatmaz, Türk lezzetlerinin dünyaya açılması için görselliğin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: