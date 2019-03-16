Yöresel lezzetler PAÜ’de buluştu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Gastronomi Topluluğu’nun bu yıl 3.’sünü düzenlediği Yöresel Gastronomi Festivali büyük ilgi gördü. PAÜ’lü öğrenciler, festivalde kendilerine sunulan yöresel lezzetlerin tadına bakma şansı bulup, gastronomi alanında düzenlenen çeşitli panel ve konferanstan faydalandı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Gastronomi Topluluğu, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ve Denizli Aşçılar ve Pastacılar Derneği’nin işbirliği ile düzenlenen Yöresel Gastronomi Festivali’nin 3.’sü PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sergi ve atölye çalışması gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalde, Türkiye’nin çeşitli kentlerinden öğrenciler yöresel lezzetlerinin sunumunu yaptı. PAÜ’lü öğrenciler de, kendilerine sunulan lezzetlerin tadına bakma fırsatı buldu. Festivalde tarifler verilip çorbalar içilirken, çeşitli sunumlar ve panellerle de öğrencilere gastronomi ve aşçılık alanında tavsiye ve öneriler verildi.

“Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizin tanıtılması için önemli bir fırsat”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan PAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurten Çekal, bu yıl 3.’sünü düzenledikleri Yöresel Gastronomi Festivali’nde yöresel lezzetlerin tanıtılması adına farklı etkinliklerin olduğunu kaydetti. Festival kapsamında hazırlanan yöresel yemek tadımlarının, tamamen yöresel ürünlerden hazırlanmış tatlar olduğunu ifade eden Çekal, festivalin öğrenci ve katılımcılara çok büyük katkıları olduğunu söyleyerek, “Günümüzde Tük mutfağının zengin bir mutfak olduğunu söylüyoruz. Fakat unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizden olan yiyeceklerimizin ön plana çıkarılması, tanıtılması ve tadına bakılması gerekiyor. Festival bu anlamda önemli bir fırsat” dedi.