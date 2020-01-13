HABER
  4. Yöresel lezzetleri gün ışığına çıkarıyorlar

Yöresel lezzetleri gün ışığına çıkarıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 08:12 | Son Güncelleme

ATATÜRK Üniversitesi Oltu Meslek Yüksokulu, yöreye ait unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarmak için 'Yöresel Lezzetler' projesi hazırladı.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ATATÜRK Üniversitesi Oltu Meslek Yüksokulu, yöreye ait unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarmak için 'Yöresel Lezzetler' projesi hazırladı. Öğrencilerin tandırda pişirdikleri yöresel lezzetler, öğretim üyeleri ve halk tarafından beğenildi.
Oltu Meslek Yüksekokulu, yöreye ait unutulmaya yüz tutmuş yiyecekleri günümüze taşımak için proje hazırladı. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında desteklenen proje kapsamında dut çullaması, pestil kayganası, mantı, siron, erişte, kete, katmer gibi yiyecekleri öğrenciler tandır ekmeği, fırın haçaporu, kavut aşı, kuymak, hasutayı okul yemekhanesi ile ilçede tandırevinde hazırladı. Mutfak ve tandırevinde pişirilen yemekler öğretim üyeleri ve halka ikram edildi.
Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.Cavit Yeşilyurt, "Oltu ve yöresinin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini tanıtmak istedik. Aslında buradaki yiyeceklerimizin tamamı unutulmaya yüz tutmuş değil onların da diğerlerinin yanında yaptık. Mesala hasuta, haşıl, siron bunlar unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimiz. Bunları misafirlerimizle birlikte paylaştık. Bu yiyeceklerin nekadar sağlıklı olduğunuda görmüş olduk" dedi.
Proje sorumlusu Dr.Mualla Çil, "Amacımız unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi tekrar günümüze taşımaktı. Özellikle genç nesillerimize tattırmak amacı ile hazırlamış olduğumuz çalışmanın ilgi görmesi bizi memnun etti" diye konuştu.
Oltulu yemek ustası Munine Macit, "Dut çullaması, pestil kayganası, mantı, siron, erişte, kete, katmer, tandır ekmeği, fırın haçaporu, kavut aşı, kuymak, hasuta, bunları inşallah tanıtacağız. Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzetleri halkımıza yeniden hatırlatacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklamasıDoğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması
Kalorifer kazanı hayvan barınağına dönüştürüldüKalorifer kazanı hayvan barınağına dönüştürüldü
Kuşadası'nda gün batımı güzelliğiKuşadası'nda gün batımı güzelliği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Grip vakalarında artış! Hastane yetkililerinden 'aşı' uyarısı

Vakalar artıyor! Hastane yetkilileri uyardı

7 bin lira alacağı olduğu kişinin evine gitti, cinayet işleyip intihar etti

7 bin lira için cinayet işleyip intihar etti

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli kar uyarısı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İzmir ve Manisa'da deprem! (AFAD- Kandilli Rasathanesi son depremler)

Peş peşe depremler! İzmir, Manisa...

İstanbul'da soyguncu dehşeti

İstanbul'da soyguncu dehşeti

Filipinler'deki Taal Yanardağı bir kez daha patladı

Filipinler'deki Taal Yanardağı bir kez daha patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.