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YÖRESEL OYUNLARLA DÜĞÜNLERE RENK KATIYORLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:16 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde amca çocukları küçük yaşta yöresel halk oyunlarını öğrenerek kurdukları ekiple davet edildikleri her düğüne gidip ücretsiz halk oyunlarını sergiliyor.

Haber- Kamera Ahmet DAĞLISANDIKLI, (DHA)AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde amca çocukları küçük yaşta yöresel halk oyunlarını öğrenerek kurdukları ekiple davet edildikleri her düğüne gidip ücretsiz halk oyunlarını sergiliyor. Özellikle yöreye has kaşık oyunlarını oynayan ekip yoğun rağmen görüyor. Sandıklı Arızlar köyünde oturan Niyazi ve Ali Işık kardeşlerle amca çocukları Ramazan ve Aliosman Işık kendi imkanlarıyla yöresel kaşık oyunlarını öğrendi. Bir süre sonra 'Işık Oyun Ekibi' adını verdikleri bir grup kuran amca çocukları, ilçe merkezi ve köylerde düğünlerde oyun oynamaya başladı. Çağrıldıkları düğünlere giderek özellikle yöresel kaşık oyunlarını sahneleyen Işık Oyun Ekibi, yoğun rağbet gördü. Her yıl en az 50 düğüne davet edilen grup yöresel oyun havalarında sergiledikleri figürlerle davetlileri hayran bırakıyor. Düğünlerde ücretsiz oyunlarını sergileyen Işık Oyun Ekibi, geçen yıl ilçede düzenlenen yarışmada ise 12 grup arasında birinci oldu. Ali Işık, talepten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Biz bu oyunları çocuk yaşta kendi imkanlarımızla hiçbir eğitim almadan öğrendik. Zamanla kendimizi çok geliştirdik. Geçen yıl düzenlenen yarışmada da birinci olduk. Oyunlarımızı sergilememizde Sandıklı'dan bayağı talep oluyor. Biz karşılık beklemeden oyunlarımızı sergiliyoruz. Köylerden, ilçeden gelen talepten dolayı ve bu oyunları canlı tutuğumuz için çok mutluyuz dedi.

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